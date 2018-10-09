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Volkan Demirel'den Ali Koç'a cevap

09.10.2018 - 10:03 | Güncelleme:

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel, başkan Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara cevap verdi

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    Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe'de Volkan Demirel'in kadro dışı kalması sonrası Başkan Ali Koç, tecrübeli kalecinin özür dilemesi gerektiğini söylemişti Volkan'dan Başkan Koç'a yanıt geldi.

  • 2 Volkan Demirel'den Ali Koç'a cevap
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    Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasının yankıları sürüyor.

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    Başkan Ali Koç, Başakşehir maçı öncesinde tecrübeli futbolcunun özür dilemesi halinde affedileceğini ifade etmişti.

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    Ancak Volkan Demirel, ne için özür dileyeceğini bilmiyor.

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    Tecrübeli file bekçisi kendisine hâlâ bir tebligat ve gerekçe sunulmadığını belirtip neyle suçlandığını bilmediğini kaydetti.

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    Kaptan olarak her zaman takımı ve arkadaşlarını korumaya çalıştığını dile getiren tecrübeli file bekçisi, özrü gerektirecek hatalı bir davranışının olduğunu düşünmüyor.

     

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    Volkan Demirel'in kadro dışı kalmasındaki olayın ana sebebinin, yöneticilerden biriyle yaşamış olduğu tartışma olduğu belirtildi.

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    Tecrübeli file bekçisinin üst düzey bir yöneticiye "Ben senden daha iyi Fenerbahçeliyim" dediği ve bardağı taşıran son damlanın da bu olduğu ileri sürüldü. Bu ismin de Semih Özsoy olduğu belirtildi.

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    Öte yandan Volkan Demirel'in Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Damien Comolli ile yaptığı görüşmelerin detayları da ortaya çıktı.

  • 10 Volkan Demirel'den Ali Koç'a cevap
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    Ligde ve Avrupa'da üst üste gelen kötü sonuçlar sonrası takım kaptanı Volkan'a geldikleri durumla ilgili sorular soran Ali Koç ile Comolli, detaylı bilgiler aldı.

  • 11 Volkan Demirel'den Ali Koç'a cevap
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    Volkan'ın sıkıntıları tek tek anlattığı ve hiçbir konuyu gizlemediği kaydedildi.

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    37 yaşındaki kaptanın şunları söylediği öğrenildi:

  • 13 Volkan Demirel'den Ali Koç'a cevap
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    "Takım içerisinde çok fazla yeni transfer var son iki senedir."

  • 14 Volkan Demirel'den Ali Koç'a cevap
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    "Yeniler ve eskiler arasında bir bağ tam oluşmadı. Henüz takım olamadık."

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    "Bazı oyuncular durumun farkında değil. Ruhsuz ve umursamaz tavırlar oluyor. Herkes aynı oranda ciddi değil."

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    Volkan Demirel'in bilhassa bazı yabancı oyuncuların henüz sıkıntıları kavrayamadığını düşündüğü ve takım içerisinde de bunu sert bir şekilde arkadaşlarına anlatmaktan çekinmediği vurgulandı.

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    Yenilgiler ve kayıplardan sonra soyunma odasında tecrübeli kalecinin sert bir şekilde sürekli uyarılar yaptığı dile getirildi. (Milliyet)

     

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