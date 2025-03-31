Volkan Konak'ın vefatı ünlüleri yasa boğdu

Volkan Konak, dün gece (30 Mart) Kıbrıs'ın İskele kentindeki bayram programı sırasında bir anda sahnede yere yığıldı.

Sahnede kalp krizi geçiren Konak'a yapılan kalp masajının ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak Volkan Konak, yapılan müdahalelere rağmen 58 yaşında hayata veda etti.

Volkan Konak'ın vefat haberini alan ünlü isimler; üzüntülerini, taziye mesajlarıyla dile getirdi.

Muazzez Ersoy: Böyle gidişine canımız acıyor Volkan kardeşim. Güzel kardeşim... Rabbimizin hükmü karşısında ne söylesek boş, ne desek boş...

Ebru Gündeş: Zaten buruk bir bayram tamamen acıya büründü... Kuzeyin Oğlunu, hepimizin ağabeyini, çok kıymetli bir sanatçıyı kaybettik. Çok çok üzgünüm. Her daim kalbimizde yaşayacak. Değerli ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı dilerim.

Ece Seçkin: Zaten karmakarışık duygular içinde olduğumuz bu bayramda ne yazacağımı bilemediğim bir haberle daha sarsıldım. Çok erken oldu Volkan ağabey... Çok ama çok üzgünüm. Allah ailene ve tüm sevenlerine sabırlar versin, mekânın cennet olsun.

Sibel Can: Ah canım benim... Mert Fırat: Başımız sağ olsun. Sevenlerine ve değerli ailesine sabırlar dilerim. Nur içinde yatsın. Özcan Deniz: Tüm sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Bu üzücü haberleri çok sık almaya başladık maalesef. Allah, ailesine sabırlar versin. Mekânı cennet olsun. Koray Avcı: Hayalim seninle birlikte şarkı söylemekti. Sen bana daha fazlasını yaptın, ağabeyim oldun, ailemden birisi oldun, sevgini hiç esirgemedin. Hastaneye gidene kadar inanmak istemedim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Volkan ağabeyimizi kaybettik. Başımız sağ olsun, devri daim olsun. Koray Avcı ve Volkan Konak Mustafa Sandal: Saygıdeğer meslektaşım, Karadeniz'in dev sesi Volkan Konak'a Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı dilerim. Çok üzgünüm. Mekânın cennet olsun Kuzeyin Oğlu... Feyyaz Şerifoğlu: Aciziz hem de o kadar aciziz ki... Çok üzüldüm. İnanamıyorsun da ama elden ne gelir? Koca bir hiç... Allah gani gani rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Yaşar İpek: Allah rahmet Eylesin. Acısı ailesine sabırlar diliyorum.

Şoray Uzun: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun. Mekânın cennet olsun Volkan Konak. Ailesine ve biz sevenlerine sabırlar diliyorum. Ümit Erdim: Volkan Konak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybetti. Huzur içinde uyu Kuzeyin Oğlu. Simge Sağın: Volkan ağabeyim çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin. Bülent Parlak: Tarifsiz bir üzüntü içindeyim. Sanatın, insanlığın, sevginin, demokratlığın... Seni çok seviyoruz be Volkan ağabey nereye ya... Talat Bulut: Canım Volkan'ım ne acelen vardı... Devrin daim olsun, başımız sağ olsun. Fulden Uras: Çok üzdün... Mekânın cennet olsun Volkan Konak. Merve Özbey: Volkan ağabey... Acıma acı eklendi. Sen dünyanın en güzel insanlarından bir tanesiydin. Ah Selma abla ah... Murat Dalkılıç: Volkan ağabeyim... Gülşen: Çok kıymetli bir insanımızı kaybetmenin şaşkınlığını ve üzüntüsünü yaşıyorum. Volkan ağabey ne yaptın böyle?