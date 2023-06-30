"İSTANBUL'DA ÇOK MUTLULAR"

Nara, "Annen sonunda Mauro ve kızlarla birlikte İstanbul'a yerleşecek mi?' sorusuna ise, "Hayır, hayır... Sadece ihtiyacımız olursa seyahat edip geliyor yanımıza. Mauro, Türkiye'de mükemmel şekilde organize oldu. Çünkü o antrenmanda iken kızlar da çalışıyor. Onları her gün okula götürmekle ilgileniyor. Hafta sonları İstanbul'da güzel planlar yapıyorlar. Maç günleri de kızlar Mauro'ya stada kadar eşlik ediyor. Onlar İstanbul'da çok mutlular" yanıtını verdi.