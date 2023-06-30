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Wanda Nara'dan Icardi açıklaması: İstanbul'da çok mutlu

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Mauro Icardi için menajeri Wanda Nara'dan yeni bir açıklama geldi. Wanda Nara, Arjantinli yıldızın geleceğine ilişkin önemli ipuçları verdi.

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  • Wanda Nara'dan Icardi açıklaması: İstanbul'da çok mutlu - Son dakika Galatasaray haberleri

    PSG'den kiralık olarak geldiği Galatasaray'da 24 maçta attığı 22 golle şampiyonluğun mimarı olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor.
  • Wanda Nara'dan Icardi açıklaması: İstanbul'da çok mutlu - Son dakika Galatasaray haberleri

    Sarı-kırmızılı yönetim, Arjantinli yıldızı yeniden kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürürken, transferde en büyük rakip Suudi Arabistan kulüpleri oldu.

     
  • Wanda Nara'dan Icardi açıklaması: İstanbul'da çok mutlu - Son dakika Galatasaray haberleri

    Bir Suudi kulübünden bonuslar hariç yıllık net 25 milyon euro maaş teklifi alan 30 yaşındaki golcü, kariyerini Avrupa'da sürdürmek istediği için bu teklifi reddetmişti. 
  • Wanda Nara'dan Icardi açıklaması: İstanbul'da çok mutlu - Son dakika Galatasaray haberleri

    Bu gelişme Galatasaray'ı umutlandırırken, Mauro Icardi cephesinden yeni bir açıklama geldi. 
  • Wanda Nara'dan Icardi açıklaması: İstanbul'da çok mutlu - Son dakika Galatasaray haberleri

    Icardi'nin menajerliğini yapan Wanda Nara, verdiği bir röportajda Arjantinli santrforun geleceğine dair ipuçları verdi. 
  • Wanda Nara'dan Icardi açıklaması: İstanbul'da çok mutlu - Son dakika Galatasaray haberleri

    Gente Magazine'e konuşan Wanda Nara, "2023'te hayatınız nasıl devam edecek? Arjantin'de ve Mauro da İstanbul'daki hayatına devam edecek misiniz? Francesca ve Isabella, Türkiye'de okullarını bitirebilecek mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:
  • Wanda Nara'dan Icardi açıklaması: İstanbul'da çok mutlu - Son dakika Galatasaray haberleri

    "Sanırım bu benim için cevaplaması en zor soru çünkü her ay kendimizi organize ediyoruz. Aslında genelde temmuz tatillerinde Ibiza'ya giderim ama bu sene hâlâ gezer miyim bilmiyorum çünkü önceliğim Masterchef. Kayıt yaparken tatile çıkmam"
  • Wanda Nara'dan Icardi açıklaması: İstanbul'da çok mutlu - Son dakika Galatasaray haberleri

    "İSTANBUL'DA ÇOK MUTLULAR"

    Nara, "Annen sonunda Mauro ve kızlarla birlikte İstanbul'a yerleşecek mi?' sorusuna ise, "Hayır, hayır... Sadece ihtiyacımız olursa seyahat edip geliyor yanımıza. Mauro, Türkiye'de mükemmel şekilde organize oldu. Çünkü o antrenmanda iken kızlar da çalışıyor. Onları her gün okula götürmekle ilgileniyor. Hafta sonları İstanbul'da güzel planlar yapıyorlar. Maç günleri de kızlar Mauro'ya stada kadar eşlik ediyor. Onlar İstanbul'da çok mutlular" yanıtını verdi.
  • Wanda Nara'dan Icardi açıklaması: İstanbul'da çok mutlu - Son dakika Galatasaray haberleri
  • Wanda Nara'dan Icardi açıklaması: İstanbul'da çok mutlu - Son dakika Galatasaray haberleri
  • Wanda Nara'dan Icardi açıklaması: İstanbul'da çok mutlu - Son dakika Galatasaray haberleri
  • Wanda Nara'dan Icardi açıklaması: İstanbul'da çok mutlu - Son dakika Galatasaray haberleri
  • Wanda Nara'dan Icardi açıklaması: İstanbul'da çok mutlu - Son dakika Galatasaray haberleri
  • Wanda Nara'dan Icardi açıklaması: İstanbul'da çok mutlu - Son dakika Galatasaray haberleri
  • Wanda Nara'dan Icardi açıklaması: İstanbul'da çok mutlu - Son dakika Galatasaray haberleri
  • Wanda Nara'dan Icardi açıklaması: İstanbul'da çok mutlu - Son dakika Galatasaray haberleri

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