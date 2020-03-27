Washington-Pekin hattında kritik koronavirüs görüşmesi!

AA

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Trump, Çinli mevkidaşıyla yaptığı görüşmede şu ana kadar tüm dünyada 24 bin can alan koronavirüs salgınını 'çok detaylı' bir şekilde konuştuklarını belirtti.

Trump, "Çin birçok şey yaşadı ve virüse dair güçlü bir anlayış kazandı. Birlikte, yakın bir çalışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.

Trump'ın Twitter'dan yaptığı açıklamada daha önceki ifadelerinin aksine Çin Virüsü yerine 'koronavirüs' ve virüs ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Öte yanda Çin Dışişleri Bakanlığı da görüşmeyle ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Başkan Şi'nin Trump'a virüse karşı birlikte mücadele etme çağrısı yaptığı belirtildi.

Başkan Şi'nin Trump'a, Çin'in salgının en başından bu yana şeffaf davrandığını söylediği ifade edildi. Bilindiği gibi ABD Başkanı Trump daha önce yaptığı açıklamalarda Çin'in ilk vakaları saklamakla suçlamıştı.