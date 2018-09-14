Wisla Plock - Miedz Legnica karşılaşma önü

Polonya Ekstraklasa heyecanı devam ediyor. Wisla Plock, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Miedz Legnica takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:30. Maç öncesi Wisla Plock 6 puanla 12. sırada, Miedz Legnica 10 puanla 9. sırada bulunuyor. Ev sahibi Wisla Plock, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Miedz Legnica, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 352 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wisla Plock kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.20, Miedz Legnica sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Wisla Plock son haftadaki Katowice müsabasında 2-1 yenildi.

Miedz Legnica, Olsztyn karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Wisla Plock, 4 gol attı ve 8 gol yedi.

Miedz Legnica, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Miedz Legnica, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ