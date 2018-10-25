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ABD'nin Oregon eyaletinde bulunan bir hayvanat bahçesi, sıra dışı bir işe imza attı.

Oregon Hayvanat Bahçesi, hayvanların rutin sağlık kontrolleri sırasında çekilen X-Ray görüntülerini internet sitesinden paylaştı. Sağlık kontrolleri sırasında bazı hayvanlara röntgen çektiklerini belirten yetkililer bu yöntem sayesinde sağlık değerlendirmelerinin daha kolay yapıldığı ifade edildi. Yetkililer ayrıca görüntülerin okulda ders olarak gösterilmesinin onları mutlu ettiğini ekledi. İşte hayvanların X-Ray görüntüleri...

Bukalemun