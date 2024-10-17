Hamas'ın lideri Yahya Sinwar öldü mü? Yahya Sinwar kimdir?
Hamas lideri Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından yeni lider Yahya Sinwar olmuştu. İsrail devlet medyası Hamas'ın lideri Yahya Sinwar hakkında yeni bir iddia ortaya attı. Bu iddiada Gazze'deki operasyonlar sonucunda Hamas'ın yeni lideri Sinwar'ın öldürüldüğü açıklandı. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Yahya Sinwar öldü mü? Hamas'ın lideri Yahya Sinwar kimdir?" sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...
İsrail kaynakları Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinwar'ın yapılan oprasyonlar sırasında öldürüldüğünü iddia etti. Konuya ilişkin en net açıklama Hamas kaynaklarından geldi. Haniye'nin İsrail tarafından yapılan suikast sonucunda öldürülmesinin ardından Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinwar olmuştu. Peki, Yahya Sinwar öldü mü, yaşıyor mu? Hamas'ın lideri Yahya Sinwar kimdir? İşte Hamas'ın lideri Yahya Sinwar hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
YAHYA SİNVAR ÖLDÜ MÜ?
İsrail kaynakları, Hamas'ın lideri Yahya Sinwar'ın ölüp ölmediğini araştırdıklarını duyurmuştu.
İsrail kabinesi, Sinwar'ın 'muhtemelen öldürüldüğü' konusunda bilgilendirildi. İsrail devlet medyası da Sinwar'ın öldürüldüğünü duyurdu.
İsrailli yetkililer, ölmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu aktarırken; DNA ve parmak izi testi yapıldığı bildirildi. DNA ve parmak izinin İsrail'in elinde olmasının sebebinin, Sinwar'ın yıllarca İsrail hapishanesinde tutulması olduğu belirtildi.
İSRAİL ORDUSU: GAZZE'NİN GÜNEYİNDE ÖLDÜRÜLDÜ
İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla Sinwar’ın yaşamını yitirdiğini bildirdi. Açıklamada, Sinwar'ın Gazze’nin güneyindeki saldırıda hayatını kaybettiği ifade edildi.
NETANYAHU: REHİNELERİMİZ DÖNÜNCEYE KADAR
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu gelişmeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Rehinelerimiz dönene kadar saldırılara devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
HAMAS KAYNAKLARI: İŞARETLER ÖLDÜĞÜNÜ GÖSTERİYOR
Hamas kaynakları da 'işaretler Sinvar'ın öldüğünü gösteriyor' şeklinde açıklama yaptı.
İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANI: HAMAS LİDERİ ÖLDÜ
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Hamas Lideri Yahya Sinwar'ın öldüğünü açıkladı
İsrail Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Katz'ın, dünya genelindeki görüştüğü mevkidaşlarına İsrail ordusunun saldırısında Sinwar'ın Gazze'de hayatını kaybetmesine ilişkin bir mesaj gönderdiğini duyurdu.
Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıdan Sinwar'ı sorumlu tutan Katz, Sinwar'ın ölümünün "İsrail'in askeri başarısı ve İran'a karşı zafer olduğunu" ileri sürdü.
Katz, Sinwar'ın ölümünün "Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest kalması, Gazze'de Hamas ve İran'ın kontrolü olmayacağı yeni bir gerçeklik oluşturmak için fırsat olduğunu" iddia etti.
YAHYA SİNVAR KİMDİR?
Hamas Siyasi Büro Başkanlığı'na seçilen Yahya Sinvar, 29 Ekim 1962 tarihinde Gazze Şeridi’nin güneyinde yer alan Han Yunus Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi.
Tıpkı İsmail Heniyye gibi aslen 1948’de İsrail’in işgal ettiği topraklarda kalan Askalan (Aşkelon) kentinden olan Sinvar, yüksek öğrenimini Gazze İslami Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.
İsrail tarafından, ilk defa 1982 yılında tutuklanan ve 4 ay hapis yatan Sinvar, 1985 yılında "gizli bir örgüt kurmak" suçundan ikinci kez tutuklandı.
Sinvar, 1988’de İsrail tarafından tutuklandığında 4 kez ağırlaştırılmış hapis cezasına mahkum oldu ve 23 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.
Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail ile 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde serbest kalan Sinvar, Hamas'ın siyasi bürosuna üye oldu.
Sinvar, 2017'de Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilen İsmail Heniyye'nin yerine Hamas'ın Gazze'deki Siyasi Büro Başkanı görevine geldi.
Arap basınında Mayıs 2021'de çıkan haberlerde, Sinvar'ın İsrail hava saldırısından kurtulduğu belirtildi.
Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın ilk kurucularından sayılan Sinvar, aynı zamanda Hamas’ın güvenlik ve davet teşkilatı olarak isimlendirilen Mecd Gücü'nün de kurucusu.
Hamas'ın güvenlik sorumluluklarını üstlenen Sinvar, basında çokça yer almayan isimlerinden biri olarak biliniyor.
Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başsavcısı Karim Khan, geçen mayıs ayında yayımladığı bir videoyla UCM'nin 1 nolu Ön İnceleme Dairesi'nden Sinvar için tutuklama kararı çıkarılmasını talep etti.
İsrail, Hamas’ın yeni lideri olan Sinvar'ı 7 Ekim’deki Aksa Tufanı operasyonunun “bir numaralı sorumlusu” olarak gösteriyor.
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