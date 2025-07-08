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        Yakıcı madde içen çocuk hızlı müdahaleyle kurtuldu

        Korozif madde içen bebek, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji bölümünün hızlı müdahalesiyle kurtuldu. Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Belkıs İpekçi, tıp dilinde "korozif madde" adıyla bilinen yakıcı maddelere karşı aileleri uyardı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 09:27 Güncelleme: 08.07.2025 - 09:27
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        Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yeni açılan Çocuk Gastroenteroloji bölümü ile çocukluk döneminde görülen gastroenterolojik hastalıkların zamanında tanı ve tedavi edilmesine imkan sağlandı. Korozif madde (lavabo açıcı) içen 12 aylık hasta, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Belkıs İpekçi tarafından yapılan acil endoskopi işlemi ile tedavi edildi.

        Dr. Öğr. Üyesi Belkıs İpekçi, çocukluk yaş grubunda kaza ile içilen korozif maddeler hakkında ailelere uyarılarda bulundu.

        Dr. İpekçi, "Korozif madde alımı, çocukların yanlışlıkla temizlik maddesi gibi yakıcı, aşındırıcı kimyasalları içmesi, ne yazık ki sık gördüğümüz vakalardır ve çok ağır sonuçları olabilmektedir. Bu maddeler, sadece bir yudum alındığında bile çocuğun yemek borusunda, mide duvarında kalıcı yanıklar, darlıklar ve bazen ömür boyu sürecek sindirim problemlerine yol açabilir" dedi.

        "EN DOĞRUSU ACİLEN 112'Yİ ARAMAK VE HİÇBİR ŞEY YEDİRMEDEN HASTANEYE GELMEKTİR"

        Çamaşır suyu, lavabo açıcı, kireç çözücü, banyo/tuvalet temizleyicileri, ağartıcılar, pas çözücüler ve bazı parfüm/deodorant veya kolonya türleri çocukların ilgisini çekecek şekilde renkli veya kokulu olduğundan su sanılarak içilebildiğine dikkat çeken İpekçi, "Bu maddelerin çocuk tarafından içilmesi halinde kusturmak, süt içirmek veya yoğurt yedirmek gibi önlemler maalesef faydası olmadığı gibi zararı arttırabilir. Bu gibi durumlarda en doğrusu acilen 112'yi aramak ve hiçbir şey yedirmeden hastaneye gelmektir" diye konuştu.

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