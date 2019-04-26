ALFOEX Savunma ve Güvenlik Sistemleri AŞ tarafından yerli imkanlarla geliştirilen Alfoex 573 isimli sistemin tanıtımı ve testleri yapıldı.

Etkinlikte ürün hakkında bilgi veren şirketin kurucu ortağı Bayram Aytaşgın, ekip olarak Alfoex 573'ü geliştirme çalışmalarına 2011'de başladıklarını söyledi.

Ürünün, yanıcı, parlayıcı, sıvı, gaz akaryakıt türevlerinin tamamını kapsayan, parlamayı ve patlamayı önleyen bir sistem açılımı olduğu belirten Aytaşgın, sistemin, savunma sanayisi başta olmak üzere sıvı ve gaz yakıt, parlayıcı, mutfak tüpleri, LPG'li araçlar ve akaryakıt istasyonlarına kadar çeşitli kullanım alanları bulunduğunu aktardı.

Aytaşgın, sistemin savunma sanayisi açısından önemine dikkati çekerek, Alfoex 573'ün operasyonlarda kullanılan kara araçlarına uygulanabileceğini ve olası bir çatışmada yakıt deposunun hedef alınması durumunda patlamasını engelleyeceğini ifade etti.

Bazı ülkelerde farklı alanlarda kullanılan sistemin, özellikle LPG'li araçlarda yenilik sunduğunu anlatan Aytaşgın, "LPG açısından Türkiye dünyada ilk örnek. Bu sistemin dünyada tek dediğimiz kısmı LPG'li araç kısmı. Artık ülkemizden de dünyaya satabileceğimiz bir ürün gamı geliştirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Aytaşgın, büyüyen ve modernleşen Türkiye'nin gelişen teknolojiye olan ihtiyacını dikkate alarak ürün geliştirdiklerini kaydetti.