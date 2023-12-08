Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı

Yalova'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri sokak düzeyinde satacakları bilgisi üzerine B.G. ve M.A'nın bulunduğu otomobili durdurdu.

Araçta narkotik maddeler arama köpeği "Zeytin" eşliğinde arama yapan ekipler, 504 gram sentetik uyuşturucu, çeşitli çap ve markalarda 7 tabanca ve bunlara ait şarjörler ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.