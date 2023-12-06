Armutlu'da pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

Yalova'nın Armutlu ilçesinde bir pansiyonun üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Kapaklı köyünde İbrahim Tutucu'ya ait pansiyonun üst katında henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve Armutlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Pansiyonun üst katında hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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