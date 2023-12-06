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        Armutlu'da pansiyonda çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde bir pansiyonun üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 14:33 Güncelleme: 06.12.2023 - 14:46
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        Armutlu'da pansiyonda çıkan yangın söndürüldü
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        Yalova'nın Armutlu ilçesinde bir pansiyonun üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Kapaklı köyünde İbrahim Tutucu'ya ait pansiyonun üst katında henüz bilinemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve Armutlu Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

        Pansiyonun üst katında hasara yol açan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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