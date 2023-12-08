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        Yalova'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Yalova'da sanayi sitesinde bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:53 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:53
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        Yalova'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Yalova'da sanayi sitesinde bir otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

        Kirazlı Sanayi Sitesi'nde 77 ACN 821 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevlere ilk müdahaleyi yapan çevredeki esnaf ve vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        Olay yerine gelen Yalova Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

        Aracın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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