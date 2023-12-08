Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 15:31 Güncelleme: 08.12.2023 - 15:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        Yalova-İzmit kara yolu Taşköprü beldesi mevkisinde karşıya geçmek isteyen 51 yaşındaki Ömer Uysal'a, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 77 ABK 196 plakalı hafif ticari araç çarptı.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Uysal'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Araç sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        Müstehcenlik gözaltısında sıcak gelişme!
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        10 Yunan adasına 7 günlük vize
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş
        'Hatada' yüzde 93'lük düşüş

        Benzer Haberler

        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı
        Armutlu'da pansiyonda çıkan yangın söndürüldü
        Armutlu'da pansiyonda çıkan yangın söndürüldü
        Yalova'da yakalanan 127 kişiden 42'si cezaevine teslim edildi
        Yalova'da yakalanan 127 kişiden 42'si cezaevine teslim edildi
        Yalova'da 58 bin 800 makaron ve elektronik sigara likitleri ele geçirildi
        Yalova'da 58 bin 800 makaron ve elektronik sigara likitleri ele geçirildi
        Yalova Valisi Kaya, fırtınada şemsiyesi kırılan öğrenciyi evinde ziyaret et...
        Yalova Valisi Kaya, fırtınada şemsiyesi kırılan öğrenciyi evinde ziyaret et...
        Yalova'da jandarma ekipleri kış lastiği denetimi yaptı
        Yalova'da jandarma ekipleri kış lastiği denetimi yaptı