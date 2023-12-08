Yalova'da hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yalova-İzmit kara yolu Taşköprü beldesi mevkisinde karşıya geçmek isteyen 51 yaşındaki Ömer Uysal'a, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 77 ABK 196 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Uysal'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Araç sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

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