Yamaç paraşütüyle uçarken klarnet çaldı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine arkadaşlarıyla gezmeye gelen Yaşar Gümüş, Uçmakdere Mahallesi'ndeki Ganos Dağı eteklerinde yamaç paraşütü yapanları görünce kendisi de bu deneyimi yaşamak istedi.

Gümüş, yamaç paraşütü eğitmeni Gökhan Baran ile 600 metre yükseklikteki pistte hazırlıklarını tamamladıktan sonra tandem (ikili) uçuş gerçekleştirdi.

Gökyüzünde uşak makamındaki "gamzedeyim deva bulmam" şarkısını klarnetle çalan Gümüş, yaklaşık 20 dakika havada kaldıktan sonra uçuşunu sorunsuz şekilde tamamladı.

Yaşar Gümüş, gazetecilere yaptığı açıklamada, paraşütle uçarken klarnet çalmanın kendisi için çok farklı bir deneyim olduğunu söyledi.

Uçmakdere'de ilk defa yamaç paraşütüyle tanıştığını ifade eden Gümüş, "Gezmeye geldiğimizde paraşütle uçuş yapmak istedim. Klarnetim yanımdaydı onu uçuşta yanıma aldım. 'Çalabilir miyim?' diye düşündüm. Uçuş yaparken klarnet çaldım. Çok güzel oldu. Benim için harika bir deneyimdi" dedi.

Yamaç paraşütü eğitmeni Baran da ilk defa enstrüman çalan birisiyle uçuş gerçekleştirdiğini dile getirdi.