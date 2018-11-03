Yandex, haritalarını kullanıcılarıyla birlikte geliştirmek amacıyla Türkiye’de Temmuz ayında kullanıma sunduğu Yandex Map Editor servisiyle ilgili ilk 4 aylık verileri açıkladı.

Buna göre isteyen Herkesin mahallesinin haritasını düzenleyebildiği, eksikleri tamamlayabildiği Yandex Map Editor ile Temmuz – Ekim 2018 döneminde 1.000’e yakın kullanıcı harita üzerinde 60 binden fazla düzenleme yaptı.

EN FAZLA YOL VE GÜZERGAH DÜZENLENDİ

Map Editor’ı kullanan gönüllü kartografların yaptığı düzenlemeler moderasyondan geçtikten sonra Yandex Haritalar'da ve Yandex Navigasyon’da gösterilmeye başlanıyor.

Bu kapsamda şu ana kadar yapılan 60 binden fazla düzenlemenin 18 bin 460’ı yollar, 13 bin 828’i yapılar ve 7 bin 398’i ise yeşil alanlar üzerinde gerçekleştirildi.

Yapılan analize göre, Yandex Map Editor gönüllülerinin düzenleme çalışmaları yol ve güzergâhlar üzerinde yoğunlaştı. Düzenlemeler en çok 13.00 – 17.00 ve 22.00 – 23.00 saatleri arasında gerçekleşti.

Temmuz – Ekim 2018 döneminde Yandex Map Editor’a en çok katkıda bulunan kullanıcı, toplam 9 bin 525 adet düzenleme yaptı. Bu sıralamada 2. olan kullanıcı 3 bin 626, 3. olan kullanıcı ise 3 bin 302 adet düzenleme gerçekleştirdi.

KIRIKKALE VE KÜTAHYA İLK 7’DE

Yandex Map Editor gönüllüleri, farklı şehirlerde pek çok noktanın çizilmesine katkıda bulundu. Bu şehirler arasında en çok Ankara, Antalya ve İstanbul haritalarında düzenleme yapıldı. Bu üç şehri Kırıkkale, Kocaeli, Kütahya ve İzmir takip etti.

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