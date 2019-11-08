Geçen ekim ayında sürücüsüz otomobilleri ile şimdiye kadar 1.6 milyon kilometre otonom yol katettiğini açıklayan Yandex, sürücüsüz otomobilleri için kullandığı otonom düzenine sahip olan yeni bir araç daha geliştirdi. Yaya hızında giden, valiz boyutunda, 6 tekerlekli bir robot olan Yandex.Rover, test sürüşüne çıktı.

Sürücüsüz bir lojistik araç olan Yandex.Rover’ın ilk testleri, Moskova’daki Yandex Kampüs’te yapılmaya başlandı. Test sürüşleri kapsamında her gün birkaç Yandex.Rover otonom aracı kendisine teslim edilen dokümanları, Yandex’in ana merkezindeki farklı binalar arasında taşıyacak.

Yandex.Rover’ların hareketleri uzaktan bir operatör aracılığıyla gözlemlenecek, ancak robotların hareketleri tamamen otonom olacak.

FARKLI HAVA KOŞULLARINDA TESLİMAT YAPABİLİYOR

Yandex.Rover, üst bölümdeki lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya yarayan radar teknolojisi (lidar) sayesinde hem gündüz hem de gece sürüş yapabiliyor. Otonom araç, güneşli havalardan, yağmur ve kar yağışlarına kadar farklı hava koşullarında teslimat hizmeti verebilmesi amacıyla tasarlandı.

Yandex’in gıda teknoloji hizmetleri alanında sunduğu restoranlardan yemek teslimatı servisi Yandex Eats ile temel günlük ihtiyaçlar servisi Yandex Lavka gibi farklı ürünlerin yanı sıra, Yandex veri merkezinin de Yandex.Rover’dan yararlanması öngörülüyor.

Test sürecinin başarıyla tamamlanması halinde Yandex.Rover e-ticaret ve lojistik alanları başta olmak üzere diğer kurumların da hizmetine sunulabilecek.