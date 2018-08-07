The Mirror'un haberine göre, İrlanda'nın doğusundaki Bray Head tepesinde bulunan ve 'Eire' yazılı büyük beyaz harfler, 'İrlanda' anlamına geliyor.

Beyaz taşlardan yapılan yazı, toprağa gömülü halde bulundu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazi Almanyası'na karşı tarafsız kalan tek Milletler Cemiyeti üyesi olan İrlanda'nın sakinleri, bombardımanları önlemek için ülke geneline bu türden yaklaşık 80 mesaj yerleştirmişti. Mesajlar daha çok İrlanda'nın batı kıyısına yapılıyordu, bu yüzden doğuda tespit edilmesi sıra dışı olarak gösteriliyor.

Bray Head'deki yazı, yıllar boyu bitki örtüsü altında kalmış, son yangından sonra ortaya çıkmıştı. Taştan kompozisyonu, helikopterle devriye gezen polis ekibi tespit etmişti. Bir sözcü tarafından yapılan açıklamada da, bu tip işaretlerin batıda görülmesinin normal olduğu, ancak doğuda görülmesinin sıradışı olduğu belirtildi.

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