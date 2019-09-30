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Yapı Kredi müşteri hizmetleri ile tüm bankacılık işlemlerinizi yapabilirsiniz. Makalemizde Yapı Kredi müşteri hizmetlerine dair tüm sorularınızın cevabına ulaşabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası Müşteri Numarası Nasıl Öğrenilir?

Yapı Kredi bankası müşteri numaranızı öğrenmek için 0850 222 0 444 ya da 444 0 444 numaralarını tuşlayabilirsiniz. Müşteri temsilcisine bağlandığınızda güvenlik sorularını cevaplayarak müşteri numaranızı öğrenebilirsiniz.

Yapı Kredi Müşteri Hizmetleri Ücretli mi?

Yapı Kredi müşteri hizmetlerine Türkiye’nin dört bir yanından 444 0 444 ya da 0850 222 0 444 numaralarından, yurt dışından ise 0850 222 0 444 numarasından ulaşabilirsiniz. Ek bir ücret olmadan sadece kendi tarifeniz üzerinden ücretlendirilirsiniz.

Yapı Kredi Müşteri Hizmetlerine Direk Bağlanma

Yapı Kredi müşteri hizmetleri operatörüne 0850 222 0 444 ya da 444 0 444 numaralarından direk ulaşabilirsiniz. Menüden istediğiniz işlemleri yaptırmak için uygun tuşlamaları yaparak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Yapı Kredi Kredi Kartı Şifresi Nasıl Alınır?

Yapı Kredi kredi kartı şifrenizi 444 0 448 telefon bankacılığını arayarak belirleyebileceğin gibi aynı zamanda internet şubesini kullanarak ya da cep telefonunuzdan 4440’a SIFRE yazıp boşluk bırakarak kart numaranızın son dört hanesini, kartın arkasındaki 3 haneli güvenlik numarasını ve şifrenizi yazarak mesaj atıp şifre belirleyebilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası Kime Ait?

Güçlü bir ortaklık yapısına sahip olan Yapı Kredi Bankasının %81,9 oranındaki hissesi Koç Finansal Hizmetler’ ait olmaktadır. %18,1 oranındaki hisse ise halka açık hisse oranıdır.

Yapı Kredi TLcard Güvenlik Kodu Nerede?

Mastercard, Diners Club ve Visa özelliği bulunan kartların arka yüzündeki imza kısmının üstünde üç basamaktan oluşan bir kod vardır. Kredi kartınızın güvenlik kodu bellekte tutulmaz. Bu güvenlik kodu sadece kartın arka yüzünde bulunmaktadır.

Yapı Kredi Bankası Özel mi?

1944 yılında Türkiye’de kurulan Yapı Kredi Bankası, Türkiye’nin en büyük üçüncü özel bankasıdır.

Yapı Kredi Kredi Kartı İnternet Alışverişine Nasıl Açılır?

Yapı Kredi Bankasına ait kredi kartınızı internet alışverişi özelliğini açmak için cep telefonunuzun kısa mesaj bölümünden AÇIK yazıp boşluk bırakarak kart üzerinde bulunan müşteri numarasını yazarak 4944’e kısa mesaj gönderebilirsiniz.