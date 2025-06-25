Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yaren Leylek'in Yavruları Artık Takibimizde! Doğayla dostluğun simgesi haline gelen Yaren Leylek'in bu yıl dünyaya gelen 4 yavrusunu, Bursa Eskikaraağaç'ta gerçekleştirilen titiz bir çalışmayla halkaladık. Yavrulardan ikisine, göç yolculuklarını izlemek üzere uydu vericisi takıldı. Alanında uzman ekiplerimizce yapılan halkalama ve verici işlemleri, yavruların sağlığına ve doğaya zarar vermeyecek şekilde özenle tamamlandı" denildi.