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Yargıtay'da yapılan YSK seçimine 16 aday ile başlandı. Turlar süresince düşük destek alan isimler tek tek adaylıktan çekildi. Seçime pazartesi 11., tur ve 6 aday ile devam edilecek. Hafta boyunca yapılan 10 turun ortalamasına göre; ilk sıraya 8. Hukuk Dairesi Üyesi Fevzi Eroğlu ikinci sırayı ise 7. Ceza Dairesi Üyesi Bülent Savtok yerleşti.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Seçime 16 aday ile başlandı. Turlar süresince düşük destek alan isimler tek tek adaylıktan çekildi. Seçime pazartesi 11., tur ve 6 aday ile devam edilecek. Hafta boyunca yapılan 10 turun ortalamasına göre; ilk sıraya 8. Hukuk Dairesi Üyesi Fevzi Eroğlu ikinci sırayı ise 7. Ceza Dairesi Üyesi Bülent Savtok yerleşti.

BAŞKAN DAHİL 5 ÜYENİN GÖREVİ SONA ERİYOR

13. Cumhurbaşkanın belirleneceği, parlamentonun yenileneceği genel seçimlere birkaç aydan az süre kaldı. Ancak; bu önemli seçimi yönetecek olan Yüksek Seçim Kurulu’nda kritik bir değişim yaşanacak. Çünkü; 11 üyeli Kurul’da 5 üyenin görev süreleri 24 Ocak’ta sona eriyor. Başkan Muharrem Akkaya ile Başkan Vekili Erhan Çiftçi de görev süresi sona eren isimler arasında bulunuyor.

YENİ ÜYELER YARGITAY VE DANIŞTAY TARAFINDAN BELİRLENECEK

Görev süreleri sona eren üyeler Kürşat Hamurcu, Yunus Aykın ve Cengiz Topaktaş dönemin YSK Başkanı Sadi Güven ile birlikte İstanbul seçimlerinin iptal edilmesine dair karara muhalefet etmişti. Görev süresi sona eren isimlerin yerine Yargıtay ve Danıştay Genel Kurullarında yapılacak oylama sonucunda belirlenecek kişiler YSK üyesi olacak. 3 üye Yargıtay’dan, 2 üye Danıştay’dan gelecekti.

KRİTİK SEÇİM 16 OCAK’TA BAŞLADI

Her iki yüksek yargı organında da YSK üyeliği için 16 Ocak Pazartesi itibarıyla oylama başladı. 4 ismin aday olduğu Danıştay’da seçim kısa bir sürede sonuçlandı. 6. Daire Üyesi Ali Çopur ve 5. Daire Üyesi İsmail Kalender, YSK’nın yeni üyesi oldu.

YARGITAY’DA BOL ADAYLI SEÇİM

3 YSK üyesinin belirleneceği Yargıtay Genel Kurulu’nda ise 10 tur oylama yapıldı, ancak sonuç alınamadı. Seçime 16 aday ile başlandı. Bu isimler şöyleydi; 7. Ceza Dairesi Üyesi Bülent Savtok, 7. Ceza Dairesi Üyesi Fehmi Tosun, 8. Ceza Dairesi Üyesi Ertan Aydın, 10. Ceza Dairesi Üyesi Talip Bakır, 8. Hukuk Dairesi Üyesi Fevzi Eroğlu, 4. Ceza Dairesi Üyesi Necip Topuz, 12. Ceza Dairesi Üyesi Fuzuli Aydoğdu, 11. Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Badalı, 11. Hukuk Dairesi Üyesi Mikail Özdemir, 12. Hukuk Dairesi Üyesi Serdar Mutta, 3. Ceza Dairesi Üyesi Celal Albay, 11. Ceza Dairesi Üyesi Orhan Balbal, 6. Ceza Dairesi Üyesi Yılmaz Karaboduk, 9. Ceza Dairesi Üyesi Mehmet Osmanoğlu, 11. Ceza Dairesi Üyesi Arif Atılgan, 12. Ceza Dairesi Üyesi Nadir Güngüneş…

10 ADAY ÇEKİLDİ, EROĞLU VE SAVTOK LİSTE BAŞI OLDU

Yargıtay’da yapılan turlar süresince düşük destek alan isimler tek tek adaylıktan çekildi. 16 adaydan 10’u çekilme kararı aldı. Geriye 6 aday kaldı. Hafta boyunca yapılan 10 turun ortalamasına göre, ilk sıraya 8. Hukuk Dairesi Üyesi Fevzi Eroğlu ikinci sırayı ise 7. Ceza Dairesi Üyesi Bülent Savtok oturdu. SON TURDA KİM NE KADAR OY ALDI?Yargıtay Genel Kurulu’nda yapılan son 10., tur oylamada şu sıralama şu şekilde oldu;- Feyzi Eroğlu / 145 oy- Talip Bakır / 118 oy- Bülent Savtok / 117 oy - Celal Albay / 110 oy- Serdar Mutta / 106 oy - Necip Topuz / 98 oy - Mehmet Osmanoğlu / 94 oy - Ahmet Badallı / 69

PAZARTESİ SEÇİM DEVAM EDECEK

Yargıtay Genel Kurulu’nda, YSK üyeliği seçimlerine 11., turla devam edilecek. Bu turda yarışacak 6 isim ise şöyle: - 8. Hukuk Dairesi Üyesi Fevzi Eroğlu- 7. Ceza Dairesi Üyesi Bülent Savtok, - 10. Ceza Dairesi Üyesi Talip Bakır,- 4. Ceza Dairesi Üyesi Necip Topuz, - 11. Ceza Dairesi Üyesi Ahmet Badalı, - 12. Hukuk Dairesi Üyesi Serdar Mutta,

YENİ YSK BAŞKANI 24 OCAK'TA BELLİ OLACAK

Yargıtay ve Danıştay’da seçimlerin tamamlanmasının ardından YSK yeni üyeleri ile 24 Ocak’ta toplanacak. Bu toplantıda bir başkan ve başkan vekili seçimi de yapılacak. Ve bu kadro genel seçimleri yönetecek. Yüksek Seçim Kurulu, yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşuyor. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi de Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından altı yıllığına seçiliyor. Başkan ve Başkanvekili, Kurul üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. Son dönemde; YSK yedek-asıl ayrımı olmaksızın 11 kişilik bir kurul gibi çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek Seçim Kurulu’nda seçime katılan siyasi partilerden son yapılan genel seçimlerde en çok oy alan dört parti ve Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin temsilcileri bulunabiliyor. Bu temsilciler kurulun bütün çalışmalarına ve görüşmelerine katılabiliyor, ancak oy kullanamıyorlar.