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        Haberler Gündem Hava Durumu Yarın hava nasıl olacak? 4 Mayıs Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu

        Şemsiyeleri yanınızdan ayırmayın! İşte 4 Mayıs Cumartesi günü hava durumu

        Türkiye yağmurlu günlerden geçiyor. Zaman zaman havala kış mevsimini hatırlatan havalar bir süre daha devam edecek. İşte, 4 Mayıs Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2024 - 11:06 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:06
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        Hafta sonu için gerim sayım başlarken meteorolojiden üzücü bir haber geldi. Cumartesi günü de yağışlar devam edecek ve bir süre daha gökyüzü kapalı olacak. İşte, 4 Mayıs Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve Türkiye genelinde hava durumu...

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        YARIN (4 MAYIS CUMARTESİ) İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

        İstanbul, Cumartesi günü yağışlı olacak. Sıcaklıklar ise 13 ile 18 derece arasında değişecek.

        Ankara da İstanbul gibi sağanak yağışlı olacak. Sıcaklıklar 9 dereceye kadar düşecekken Başkent en fazla 19 dereceye kadar ulaşabilecek.

        Genelde güneşli havasıyla bilinen İzmir, bu kez yağışlı. Cumartesi 23 derece etrafında seyreden sıcaklıklara rağmen yarın sağnak bekleniyor.

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        YARIN (4 MAYIS CUMARTESİ) TÜRKİYE GENELİNDE HAVA NASIL OLACAK?

        Yarın Türkiye'de iki hava durumu var; sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklıklar 15 ile 25 derece arasında değişse de yarın ülkenin ortak gündemi yağmur olacak.

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