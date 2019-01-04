Milyonlarca öğrenci derslere ufak bir ara vermek ve dinlenmek için sömestr (yarıyıl) tatilini dört gözle bekliyor. Eğer bu dönemde karne hediyesi olarak çocuklarınızla yeni yerler keşfetmeyi planlıyorsanız Türkiye'de gidebileceğiniz onlarca yer var. Kapadokya, Bursa, Kartalkaya ve daha pek çok yerde yarıyıl tatilini değerlendirebilirsiniz. İşte sömestr (yarıyıl) tatilinde gidilebilecek rotalar...
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da hem öğrenciler, hem veliler sömestr tatilini iple çekiyor. Öğrencilerin merakla beklediği 2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak 2019'da başlayacak.
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Karnelerini alacak öğrenciler 1 Şubat 2019'a kadar 15 günlük yarıyıl tatilinde olacak. Peki sömestr tatilinde nereye gitmeli? Eğer bu dönemde çocuklarınızla birlikte ufak bir tatile çıkmayı planlıyorsanız, işte sömestr tatilinde çocuklarınızla gidebileceğiniz rotalar...
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KARTALKAYA - BOLU
Türkiye'nin sayılı kayak merkezlerinden olan Kartalkaya, Bolu'nun doğu tarafında Köroğlu Dağları'nda yer alıyor. Bolu kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya Kayak Merkezi kayakçıların son yıllardaki gözdesi konumunda.
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İstanbul'a yakın oluşu nedeniyle günübirlik ziyaret ya da konaklama için Bolu'yu tercih eden tatilciler, toplam uzunluğu 70 kilometre olan 25 pistte, kayak ve snowboard yaparak vakitlerini değerlendirebiliyor. Sömestr tatilinde oldukça rağbet gören Kartalkaya, manzarasıyla da unutulmaz anlar yaşatıyor.
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ILGAZ-KASTAMONU
Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, yarıyıl tatili için uygun bir rota...
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Ilgaz'da bin 850 rakımda, doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yaparak, kızakla kayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.
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DAVRAZ- ISPARTA
Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi, son zamanlardaki yatırımlarla kış ve spor turizminin batı Akdeniz'deki merkezi oldu. Halk arasında hem Davraz hem de Davras olarak adlandırılıyor.
Kayakseverlere Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak yapabilme fırsatı sunan merkezde, yeni başlayan, orta düzey ve usta kayakçılar için uygun pistler bulunuyor. Gül ve lavanta turizmiyle ülke ekonomisine son yıllarda önemli katkı sağlayan Isparta, Davraz Kayak Merkezi'yle de kış turizmine katkı sunuyor. Doğal dokunun yumuşaklığı ve kar kalitesiyle kayakçıları cezbeden Davraz Kayak Merkezi'nin 12 pistinin toplam uzunluğu ise 23,5 kilometre.
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KARTEPE - KOCAELİ
Her mevsim farklı renklere bürünerek ziyaretçilerini etkileyen Kartepe, kış turizminin olmazsa olmazı yerleri arasında. Kocaeli'ne bağlı olan Kartepe Türkiye'nin önemli kayak merkezi olmasının yanında İstanbul'a yakınlığıyla da hafta sonu kaçamakları için de uygun bir adres.
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Kartepe Kayak Merkezi'nde çocuklarınızla birlikte kayak hocalarından kayak dersleri alabilir ve kayak malzemelerinizi temin edebileceğiniz yerler bulabilirsiniz. Ayrıca merkeze yakın konaklama seçenekleri de mevcut.
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ERCİYES - KAYSERİ
Kışın neredeyse her döneminde karlı olması hem de pistlerinin kaymaya elverişli olması nedeniyle Erciyes, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktası.
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Kapadokya bölgesine yakınlığı, ulaşım kolaylığı, pist uzunluğu, mekanik tesisleri, profesyonel yönetim anlayışı ve uygun fiyat politikasıyla her geçen gün daha çok ilgi çeken Erciyes Dağı, kayakseverlere sunduğu imkanların yanı sıra bol oksijenli dağ havasında tatil yapmak isteyenlerin de gözdesi oluyor.
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ULUDAĞ - BURSA
Uludağ, Türkiye'nin belki de en popüler kayak merkezi... 11 pist, 7 telesiyej ve 6 teleski tesisi ile kayak, snowboard ve diğer kış sporlarına ev sahipliği yapan Uludağ'da pek çok kış sporu yapabilirsiniz.
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Konumu itibariyle İstanbul'a da çok yakın olan Uludağ'a ulaşım oldukça kolay. Ayrıca Bursa'ya geldikten sonra kolaylıkla da Uludağ'a gidebilirsiniz.
Teleferik hattı ile merkez istasyondan kayak merkezlerinin bulunduğu oteller bölgesine ulaşmak yalnızca yaklaşık 20 dakika kadar sürüyor.
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PALANDÖKEN - ERZURUM
Palandöken Kayak Merkez, yüksekliği, pistleri ve eksi 40'ları gören soğuğu ile sadece Türkiye'de değil, dünyaca ünlü bir yer...
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Ekim ayında açılan ve en az altı ay boyunca kış sporu aşıklarını bekleyen Palandöken aynı zamanda daha önce Üniversitelerarası Kış Oyunları’na da ev sahipliği yapmasıyla da biliniyor.
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Pistleri ve oteller bölgesiyle Palandöken kış tatilinin en ideal destinasyonları arasında yer alıyor.
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BURSA
7 bin yıllık tarihiyle bilinen uygarlıklar beşiği Bursa hem ulaşım kolaylığı hem de güzelliğiyle cazip sömestr tatili rotaları arasında bulunuyor. Günümüzün büyükşehirlerinden Bursa, tarihi eserleri ve doğal güzelliğiyle mutlaka görülmesi gerekiyor.
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Ulu Camii, Geyve Han, Pirinç Han, Koza Han, Orhangazi Türbesi, Arkeopark, Şehir Arkeoloji Müzesi, Bursa Enerji Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi görülmeye değer yerler arasında.
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Buraya geldiğinizde, Koza Han'dan ipek ve havlu satın almalısınız. Ayrıca İskender, cantık, pideli köfte ve sütlü kadayıfın lezzeti de Bursa'da bir başka.
Afyonkarahisar, halk arasında bilinen ismiyle de Afyon, termal kaplıcalarıyla yorgunluğunuzu üzerinizden atmanızı sağlayacak. Her mevsim ziyaretçi ağırlayan Afyonkarahisar'da huzuru bulabilirsiniz.
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Özellikle Sandıklı ilçesinde bulunan Hüdai Kaplıcaları'nda iki bin yıllık geçmişe dayanan çamur banyoları, vatandaşlara şifa oluyor. Sıcacık havuzda yüzmek, daha sonra dışarı çıkıp kar üzerinde yürümek hem size hem de çocuklarınıza iyi gelebilir.
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İZMİR-EFES
Antik dönemin en önemli merkezlerinden biri olan Efes, tarih öncesi dönemden başlayarak Helenistik, Roma, Doğu Roma, Beylikler ve Osmanlı dönemleri boyunca yaklaşık 9000 yıl kesintisiz yerleşim görmüş.
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Ayrıca tarihinin tüm aşamalarında çok önemli bir liman kenti ve kültürel ve ticari merkez olmuş. Eğer çocuklarınıza tarih sevgisi aşılamak ve kültür turizmi yapmak isterseniz Efes'e mutlaka gitmelisiniz.
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ÇANAKKALE
Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir köprü konumundaki Çanakkale, insanlığın yerleşik hayata geçtiği dönemden, tarihi çağların başlangıcına kadar, önemli kültürlere ev sahipliği yapmış. Çanakkale de, Efes gibi kültür turizmi için ideal destinasyonlar arasında bulunuyor.
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KAPADOKYA - NEVŞEHİR
Kayadan oyma yapıları, eribacalarıyla kaplı eşsiz doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve kültürel değerleriyle Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesi, yılın farklı dönemlerinde olduğu gibi kış aylarında da konuklarına çeşitli turizm aktiviteleri imkanı sunuyor.
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Her yıl yüzbinlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kapadokya bölgesinin simgelerinden birisi haline gelen sıcak hava balon turlarıyla, yörenin otantik atmosferi gökyüzünden kuş bakışı izlenebiliyor.
Eğer tercihinizi Kapadokya'dan yana kullanırsanız at, ATV motor ve deve ile düzenlenen turlarla peribacaları arasında gezinti yapabilir, ayrıca doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerde yürüyüşe çıkabilirsiniz.
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Yarı yıl tatilini Kapadokya'da değerlendirmek isterseniz bölgeye geldiğinizde ayrıca Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve ve Paşabağı Ören Yeri'ni ziyaret edip, Avanos ilçesindeki çanak yapım atölyelerini gezebilir, Derinkuyu ve Kaymaklı yer altı şehirlerinde de geçmişe yolculuk yapabilirsiniz.
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YEDİGÖLLER - BOLU
Bolu'nun kuzeyinde yer alan Yedigöller Milli Parkı, hem gölleri hem de sık ağaçlı ormanı ile görenleri büyülüyor.
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Seringöl, Büyükgöl, Deringöl, Nazlıgöl, Kurugöl, İncegöl ve Sazlıgöl'den oluşan Yedigöller, vadiyi dolduran iki heyelanın yarattığı setler sonucu oluşmuş. Çocuklarınızla burada keyifli bir doğa yürüyüşü yapabilirsiniz.
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ABANT - BOLU
Bolu'nun huzur veren bölgesi Abant Tabiat Parkı, göl çevresindeki restoranları, yürüyüş parkurlarıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geliyor.
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Doğa aşıklarının çok seveceği Abant'ı mutlaka ziyaret etmelisiniz.
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ŞİLE - İSTANBUL
İsmini mevsimlik çiçekli bir bitkiden alan Şile, ormanları, vadileri ve tepeleriyle size huzurlu bir ortam sunuyor.
Tarihi M.Ö. 7. yüzyıla kadar uzanan Şile, Frigler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar tarafından yerleşim yeri olarak kullanılmış. Uçsuz bucaksız sahili, akarsu ve gölleriyle Şile doğal güzellikleriyle öne çıkan bir sahil kasabası...
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AĞVA - İSTANBUL
İstanbul'da ikamet ediyor ve uzun yol gitmeden rüya gibi bir tatil planlıyorsanız Ağva size göre! Latince 'iki dere arasına kurulmuş köy' ve 'su' anlamına gelen bu bölgeyi mutlaka görmelisiniz.
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Ağva'da gidilebilecek yerler arasında ise Aşıklar Yolu, Göksu, Yeşilçay, Kerpe, Saklıköy, Kalemköy, Hacılı Köyü yer alıyor.
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SAFRANBOLU - KARABÜK
Sizi geçmişe götürecek evleri, yüzlerce tarihi eserleriyle Safranbolu görülmeye değer...
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Şehir yaşamının telaşı ve stresini bir an olsun unutturacak, baş döndürücü güzellikte olan Safranbolu'nun yöresel lezzetleri, tarihi eserleri ile ailecek huzurlu bir ortam sunacak.
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SAPANCA - SAKARYA
Eğer İstanbul'da ikamet ediyor ve yakın bir kaçış noktası arıyorsanız Sapanca sizin için biçilmiş kaftan...
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İstanbul'a 1,5 - 2 saat uzaklıkta olan Sapanca, göl manzarası ve ormanıyla kendine çağırıyor.
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