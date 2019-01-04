Yarıyıl tatilinde gidilebilecek yerler!

Milyonlarca öğrenci derslere ufak bir ara vermek ve dinlenmek için sömestr (yarıyıl) tatilini dört gözle bekliyor. Eğer bu dönemde karne hediyesi olarak çocuklarınızla yeni yerler keşfetmeyi planlıyorsanız Türkiye'de gidebileceğiniz onlarca yer var. Kapadokya, Bursa, Kartalkaya ve daha pek çok yerde yarıyıl tatilini değerlendirebilirsiniz. İşte sömestr (yarıyıl) tatilinde gidilebilecek rotalar...