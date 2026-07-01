Batman'da dikenli dantel böceği görüntülendi
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, doğada fark edilmesi güç olan dikenli dantel böceği cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, ilginç görünümüyle dikkat çekti
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 16:53 Güncelleme:
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde dikenli dantel böceği (phyllomorpha laciniata) cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Hemiptera (yarım kanatlı) türlerinden olan böcek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde görüldü.
Dikenli kanatları ve nohut büyüklüğünde örümceğe benzer yapısıyla doğada fark edilmesi güç olan böcek, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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