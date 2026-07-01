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        Haberler Yaşam Batman'da dikenli dantel böceği görüntülendi

        Batman'da dikenli dantel böceği görüntülendi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde, doğada fark edilmesi güç olan dikenli dantel böceği cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, ilginç görünümüyle dikkat çekti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 16:53 Güncelleme:
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        Doğada fark edilemiyor... Batman'da görüntülendi!

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde dikenli dantel böceği (phyllomorpha laciniata) cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Hemiptera (yarım kanatlı) türlerinden olan böcek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde görüldü.

        Dikenli kanatları ve nohut büyüklüğünde örümceğe benzer yapısıyla doğada fark edilmesi güç olan böcek, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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