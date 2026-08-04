Ağustos ayı gökyüzü takvimi belli oldu: Tam Güneş tutulması, Perseid meteor yağmuru ve daha fazlası! İşte bu ay kaçırmamanız gereken 9 gök olayı!

AY BOYUNCA GEZEGENLER GÖKYÜZÜNDE BULUŞUYOR

Ağustos boyunca Mars, Uranüs, Satürn ve Neptün gün doğmadan yaklaşık birkaç saat önce gökyüzünde görülebilecek. Uranüs ve Neptün'ü gözlemlemek için teleskop ya da güçlü bir dürbün gerekecek. Gün doğumuna yaklaşık bir saat kala ise Merkür ve Jüpiter de doğu ufkunda bu gökyüzü şölenine katılacak.

4 Ağustos'ta Ay ile Satürn alacakaranlıktan kısa süre sonra birbirine oldukça yakın görünecek. 8-11 Ağustos tarihleri arasında ise gün doğmadan hemen önce Jüpiter, Merkür, Mars ve Ay doğu ufkunda çapraz bir çizgi oluşturacak şekilde hizalanacak. Bu dizilim, gezegenlerin Güneş çevresinde izlediği ekliptik düzlemin gökyüzündeki görsel bir yansımasını sunacak.