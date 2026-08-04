Ağustos ayı gökyüzü takvimi belli oldu: Tam Güneş tutulması, Perseid meteor yağmuru ve daha fazlası! İşte bu ay kaçırmamanız gereken 9 gök olayı!
Ağustos ayında gökyüzü adeta bir astronomi şölenine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Tam Güneş tutulmasından saatte 100'den fazla meteorun görülebileceği Perseid meteor yağmuruna, gezegen dizilimlerinden parçalı Ay tutulmasına kadar yılın en dikkat çekici gök olayları bu ay peş peşe yaşanacak. İşte Ağustos boyunca gökyüzünde kaçırmamanız gereken tarihler!
Ağustos ayı, gökyüzüne bakmayı sevenler için unutulmaz anlara sahne olmaya hazırlanıyor. Ay boyunca gezegen dizilimleri ve yakınlaşmaları, Ülker (Pleiades) yıldız kümesinin örtülmesi, Avrupa'dan izlenebilecek tam Güneş tutulması, yeni Ay'ın karanlığında zirve yapacak Perseid meteor yağmuru, parçalı Ay tutulması ve kuzey ışıkları sezonunun dönüşü gökyüzünü adeta bir görsel şölene çevirecek. İşte gün gün Ağustos ayının en dikkat çekici astronomi olayları...
AY BOYUNCA GEZEGENLER GÖKYÜZÜNDE BULUŞUYOR
Ağustos boyunca Mars, Uranüs, Satürn ve Neptün gün doğmadan yaklaşık birkaç saat önce gökyüzünde görülebilecek. Uranüs ve Neptün'ü gözlemlemek için teleskop ya da güçlü bir dürbün gerekecek. Gün doğumuna yaklaşık bir saat kala ise Merkür ve Jüpiter de doğu ufkunda bu gökyüzü şölenine katılacak.
4 Ağustos'ta Ay ile Satürn alacakaranlıktan kısa süre sonra birbirine oldukça yakın görünecek. 8-11 Ağustos tarihleri arasında ise gün doğmadan hemen önce Jüpiter, Merkür, Mars ve Ay doğu ufkunda çapraz bir çizgi oluşturacak şekilde hizalanacak. Bu dizilim, gezegenlerin Güneş çevresinde izlediği ekliptik düzlemin gökyüzündeki görsel bir yansımasını sunacak.
MERKÜR YILIN EN İYİ GÖZLEM FIRSATLARINDAN BİRİNİ SUNACAK
Güneş'e yakın konumu nedeniyle çoğu zaman fark edilmesi zor olan Merkür, 2 Ağustos'ta en büyük batı uzanımına, yani Güneş'ten en uzak görünen konumuna ulaşacak. Bu sayede gezegen, sabah saatlerinde çok daha rahat görülebilecek.
Zamanlamanın Ağustos ayındaki sabah gezegen geçidiyle örtüşmesi sayesinde Merkür, Jüpiter ve diğer gezegenlerle birlikte özellikle ayın ilk günlerinde şafak öncesi saatlerde gözlemlenebilecek.
AY, ÜLKER (PLEİADES) YILDIZ KÜMESİNİ ÖRTÜYOR
7 Ağustos gece yarısından sonra Ay, Pleiades (Ülker) yıldız kümesinin önünden geçecek. Yaklaşık bir saat sürecek bu olay sırasında kümedeki bazı yıldızlar Ay'ın arkasında kaybolmuş gibi görünecek. Astronomide "örtülme" olarak adlandırılan bu olay, Ay'ın hareketi sayesinde gökyüzünde izlenebilen en dikkat çekici astronomi olaylarından biri olarak kabul ediliyor.
TAM GÜNEŞ TUTULMASI AVRUPA'YI KARARTACAK
Ayın en önemli gökyüzü olaylarından biri 12 Ağustos'ta gerçekleşecek tam Güneş tutulması olacak. Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle oluşacak bu tutulmanın tam evresi Doğu Grönland, Batı İzlanda ve Kuzey İspanya'dan izlenebilecek. Bu bölgelerde gündüz kısa süreliğine alacakaranlığa dönerken, tam tutulma 1 ila 2 dakikadan biraz daha uzun sürecek. Avrupa'nın büyük bölümü, Kuzeybatı Afrika ve Doğu Kanada'da ise farklı derecelerde parçalı Güneş tutulması görülecek.
SAATTE 100'DEN FAZLA METEOR YAĞACAK
Yaz aylarının geleneksel görsel şöleni olan Perseid meteor yağmuru, 12-13 Ağustos tarihlerinde zirve noktasına ulaşacak. Şans eseri bu tarihin Yeni Ay dönemine denk gelmesi sayesinde Ay ışığı gözlemi engellemeyecek. Zifiri karanlık altında saatte 100'den fazla meteor geçişi izlenebilecek ve meteorların atmosferde bıraktığı hızlı izler büyüleyici görüntüler oluşturacak. En iyi gözlem ise gece yarısından şafağa kadar yapılabilecek.
PARÇALI AY TUTULMASI: GÖKYÜZÜNDE TURUNCU PARILTI
27-28 Ağustos gecesi gerçekleşecek parçalı Ay tutulmasında Dünya'nın gölgesi dolunayın yaklaşık yüzde 96'sını örtecek. Tam tutulma yaşanmayacağı için Ay, Mart ayındaki tam Ay tutulmasında olduğu gibi parlak kırmızı bir "kanlı Ay" görünümüne bürünmeyecek. Ancak gözlemciler hafif turuncu bir parıltı izleyebilecek.
MERSİN BALIĞI DOLUNAYI GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATACAK
Ay tutulmasının hemen ardından, 28 Ağustos'ta "Mersin Balığı Dolunayı" gökyüzünü aydınlatacak. Güneş battıktan sonra doğu ufkunda özellikle büyük ve parlak görünecek olan bu dolunay, adını Kuzey Amerika'daki Büyük Göller ile Champlain Gölü çevresinde bu dönemde mersin balıklarının bol bulunmasından alıyor.
AY VE SATÜRN GÖKYÜZÜNDE YAKINLAŞACAK
30-31 Ağustos gecesi Ay, Satürn'e yılın en dikkat çekici yakınlaşmalarından birini gerçekleştirecek. İki gök cismi gökyüzünde yaklaşık 5 derece, yani yaklaşık üç parmak genişliği kadar yakın görünecek. Gün batımından yaklaşık iki saat sonra doğu ufkundan birlikte yükselecek olan Ay ve Satürn, gece boyunca ekliptik boyunca ilerleyerek gün doğumunda gözden kaybolacak. Arkalarından ise çıplak gözle kolayca seçilebilen Mars ve Jüpiter'in de yer aldığı gezegen dizilimi görülebilecek.
KUZEY IŞIKLARI SEZONU YENİDEN BAŞLIYOR
Ağustos ayının son günlerinde Arktik bölgelerde gecelerin uzamaya başlamasıyla birlikte kuzey ışıkları sezonu da yeniden başlayacak. Alaska, Kuzey Kanada, İzlanda ve İskandinavya gibi bölgelerde açık gökyüzü ve güçlü Güneş etkinliği bir araya geldiğinde yılın ilk aurora görüntüleri görülebilecek. En iyi gözlem için şehir ışıklarından uzak noktalara gitmek ve uzay hava durumu tahminlerini takip etmek öneriliyor.
Haber kaynak: National Geographic