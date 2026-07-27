Karadeniz'den dünyaya yayıldı! Mavi gözlü tüm insanlar tek bir ortak atadan geliyor olabilir: İşte 10 bin yıllık genetik sır!

Bu şalter, cildimize, saçımıza ve gözlerimize o karakteristik rengini veren melanin pigmentinin üretim mekanizmasına doğrudan müdahale etti. Mutasyon, geni tamamen işlevsiz hale getirmek yerine sadece iris tabakasındaki kahverengi pigmentin üretimini sınırlayarak göz rengini adeta seyreltti ve bugünkü mavi rengin ortaya çıkmasını sağladı.

Eğer OCA2 geni tamamen kapansaydı, albinizm adı verilen ve vücutta hiçbir pigmentin bulunmadığı özel bir genetik durum ortaya çıkacaktı.