Market raflarında onlarca seçenek var! Peki en sağlıklı süt çeşidi hangisi? Tam yağlıdan bitkisel alternatiflere süt rehberi!

SÜT TÜRLERİNİ AYIRAN EN BÜYÜK FARK YAĞ VE KALORİ

Tam yağlı, yarım yağlı ve yağsız inek sütü; protein, kalsiyum, D vitamini, B12 vitamini ve diğer birçok mineral bakımından birbirine oldukça yakın değerlere sahip. Asıl fark ise yağ ve kalori miktarında ortaya çıkıyor.

Bir bardak tam yağlı süt yaklaşık 150 kalori ve 5 gram doymuş yağ içerirken, yağsız süt yalnızca 84 kalori içeriyor ve doymuş yağ barındırmıyor. Yüzde 1 ve yüzde 2 yağlı sütler ise yaklaşık 106-122 kalori ve 1-3 gram doymuş yağ içeriğiyle bu iki seçenek arasında yer alıyor.

Beslenme uzmanlarına göre daha az kalori almak isteyenler düşük yağlı sütleri tercih edebilir. Tam yağlı süt tüketenlerin ise günlük beslenmelerindeki kırmızı et ve kızartma gibi diğer doymuş yağ kaynaklarını da dikkate almaları gerekiyor.

Uzmanlar ayrıca D vitamininin yağda çözünen bir vitamin olduğunu hatırlatarak, yağ içeren sütlerin bu vitaminin emilimine katkı sağlayabileceğini, ancak süt tercihinin kişinin genel beslenme düzeni ve sağlık durumuna göre yapılması gerektiğini belirtiyor.