YASEMİN'İN EV HALİ

Pandemi sürecinde sosyal medyayı aktif kullanan Yasemin Özilhan, ayna karşısında çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

Giyinme odasında siyah kombini ile poz veren 36 yaşındaki Özilhan'ın gönderisi takipçilerinden ilgi gördü.

Emine ve Ela adında iki çocuğu olan sosyetik güzelin bacak kasları da dikkatlerden kaçmadı.

Evinin bir köşesini spor salonuna çeviren Yasemin Özilhan, her gün düzenli olarak egzersiz yapmayı ihmal etmiyor.