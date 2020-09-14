Yavuz Sultan Selim'de belirsizlik dalgası

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Yavuz Sultan Selim- Kuzey Çevre Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli, yap-işlet devret (YİD) modeliyle inşa edildi.

“Mega” olarak nitelendirilen bu projelerde araç geçiş bedelleri, döviz olarak belirlendi. Devlet, bu projelere belli sayıda araç geçiş garantisi verdi. Araç geçişleri, garanti sınırının altında kalması durumunda aradaki farkı devlet ödüyor. Devlet, Yavuz Sultan Selim- Kuzey Çevre Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü ve Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu projelerinde, garanti ödemelerini 6 ayda bir yapıyor.

YÜZDE 51’İN SATIŞ GÖRÜŞMELERİ

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu'nu, IC İçtaş İnşaat–Astaldi konsorsiyumu ICA işletiyor. ICA, 2019 yılının son aylarında Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu'nun yüzde 51'inin satışı için Çinliler ile görüşmeye başladı.

China Merchants Expressway, CMU, Zheijiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway ve Anhui Expressway'nin oluşturdukları fonun, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun yüzde 51 hissesini, 688.5 milyon dolara satın alacakları yönünde haberler gündeme geldi.

“BELİRSİZLİK” DALGASI

Görüşmeler, Çin'den tüm dünyaya yayılan ölümcül koronavirüs nedeniyle yavaşladı. Ülkelerin, karantina önlemleri kapsamında aldıkları yurt içi ve dışı seyahat kısıtları satışla ilgili sonuca gidecek etkili görüşmelerin yapılmasını engelledi.

Salgında, küresel ölçekte haziran ayından itibaren normalleşme adımları atıldı. Seyahat kısıtları büyük ölçüde kaldırıldı. Koronavirüs salgınının tüm dünyayı ilk kez etkisi altına aldığı dönemde yavaşlayan görüşmeler, aradan aylar geçmesine karşın bir türlü istenen düzeye ulaşamadı; sonuca gidilemedi. Çinliler, köprüyü satın alma ya da devralma konusuna nokta koyacak, “tayin edici” adımı atmıyor. Bu nedenle satış ya da devir sürecinin akıbeti, zamanla şekillenecek.