Serfiraz Ergun

Biletlerinizi aldınız mı? Bodrum'da müzik festivali başlıyor

Önce D-Marin Klasik Müzik Festivali olarak başlayan, sonra adından tüm müzikseverlere ulaşmak için ‘klasik’ i ve sadece bir marinada doğup, orada sıkışıp kalmama arzusu ile D-Marin’i kaldıran Bodrum Müzik Festivali bu yıl 14. kez düzenleniyor. Doğuş Grubu kurucu sponsor tabii. Denizbank ve Turkcell de ana sponsorlar. Audi ve D-Marina’nın da katkıları var.

Yazın Bodrum sakinlerinin ve tatilcilerinin en popüler kültürel etkinliği haline gelen, koskoca ana sahnede tüm etkinliklerde biletleri tükenen Bodrum Müzik Festivali’nin hedefi, Bodrum’un, Montreal, Salzburg, Montrö, San Remo ve New Orleans gibi dünyada müzikle anılan destinasyonlar arasına girmek. Bodrum’u kaliteli müzikle anılan bir marka yapmak.

14 yıl az bir süre değil. Bu festival artık rüştünü ispat etti sayılır. Bodrum’un doğası ve denizi ile bütünleştiğinde, festival, şehrin kültürel yapısına da elbette katkıda bulunuyor. Bodrum Antik Tiyatro’da yapılan Bale Festivali ve Antik Taş Ocağı’nın büyülü atmosferinde gerçekleşen Gümüşlük Klasik Müzik Festivali ile yıllardır bu çabayı birlikte götürüyorlar.

Bodrum Müzik Festivali kapsamında bugüne kadar 4 bini aşkın müzisyen 121 konserde 200 binden fazla müziksevere güzel anlar yaşattı. Bu festivalin gerçekleşebilmesi de kolay bir iş değil, yaklaşık 600 kişi görev yapıyor. Bodrum Müzik Festivali'nin bilet gelirlerinin tamamı bu yıl da Tohum Otizm Vakfı ve Bodrum Sağlık Vakfı’na bağışlanacak. IKSV’nin Müzik Festivali ile işbirliği yaparak ve piyanist Gülsin Onay ve film yönetmeni Murathan Özbek’in yarattığı “Yolda” adlı gösterinin bilet gelirleri de Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali’ne aktarılacak.

ATATÜRK’ÜN ANISINA FAZIL SAY VE YÜRÜYEN KÖŞK

Festival 4-8 Ağustos tarihleri arasında 5 gün sürecek. Açılış konseri 4 Ağustos Cumartesi Rengim Gökmen yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, soprano Lauren Fagan ve tenor Murat Karahan ile opera gecesi. Biliyorsunuz tenor Murat Karahan Bolşoy’da başrol söylemiş bir sanatçı.

Ertesi gün, Fazıl say vereceği resitalin ilk bölümünde Chopin ve Beethoven çalacak, ikinci yarıda ise Atatürk’e ithaf ettiği Opus 72 Yürüyen Köşk isimli bestesini.

Bodrum 24 saat festivale doyacak. Çünkü gün Şevket Sabancı Parkı’nda sabah konserleri ile7’de başlayacak. Akşam 7’de ise Turgutreis D-Marin’de Günbatımı Konserleri var. Akşam Konserleri D-Marin Turkcell Ana sahnede. The Marmara Bodrum’da ise Gece Konserleri var. Bodrum’un tarihi mekanları Saffet Emre Tonguç ile gezilecek, Mozole turunun ardından Olten Quartet bu tarihi mekanda çalacak. ‘Sinemada Müzik’, içinde klasik müzik geçen filmler gösterisi. Sanata Bi Yer Sergisi ise üniversite gençlerinin çalışmalarını sergileyecek. Doğuş Grubu, biliyorsunuz, Ara Güler’in eserlerine sahip çıktı ve İstanbul Bomontiada’da bir Ara Güler Müzesi açmak için harıl harıl çalışıyor. Ara Güler’in fotoğraflarından bir seçki de The Marmara Bodrum’da sergilenecek.

Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan, önce Klasik Müzik Festivali olarak başladıklarını, 5. yıllarında Avrupa Festivaller Birliği’ne üye olduklarını, bunun uluslararası platformdaki ilk başarıları olduğunu anlattı.

BODRUM MÜZİK FESTİVALİ BODRUM’U MÜZİKLE ANILAN DESTİNASYON YAPACAK

Hüsnü Akhan: Festival, Bodrum Müzik Festivali’ne dönüştü. Klasik müzik ağırlıklı, sanat, spor, resim, çocuk atölyeleri gibi bir etkinlikler dizisi haline geldi, başka etkinliklerle de süslenen bir yapıya kavuştu. Sadece Turgutreis değil, Konacık, Ortakent, Bodrum merkez gibi yerleri de kapsama alanına aldık. Geldiğimiz noktada Bodrum’u bir müzik destinasyonu marka kenti yapmaya çalışıyoruz. Bodrum’u orada görmek istiyoruz. Turkcell ve Denizbank’la yaptığımız sponsorluk anlaşmalarıyla de zannedersem o seviyeye ulaştıracağız.

Serfiraz Ergun: Bodrum Müzik festivali ismini alarak sadece mekanları çeşitlendirmediniz aynı zamanda müzik etkinliklerinizin yelpazesini de genişlettiniz. Hedef kitlenizi mi yayıyorsunuz?

HA: Hem hedef kitlemizi genişletmek hem de Bodrum Yarımadası’na yaymak istedik. Bütün yarımadayı bir festival kenti yapmak istiyoruz. Adım adım ilerliyoruz. Artık turizm sadece güneş, deniz kum değil. Tarihi kültürü sanatı da öne çıkartmamız gerekiyor.

SE: Geçen yıllarda, eğlence pazarlama şirketi Pozitif ve müzik emprezaryosu, menajeri Jasper Parrott vardı birlikte çalıştığınız. Artık onları yanınızda görmüyoruz. Neden tek elde, kendi bünyenizde toplamak istediniz etkiniklerin organizasyonunu?

HA: Bizim bir danışma kurulumuz var. Bütün programımızı o dizayn ediyor. Jasper Parrott o danışma kurulunun başkanlığını yaptı. O gitti, Tuğçe Tez küratörümüz, Yeşim Gürer Oymak, Rengim Gökmen danışmanımız, onlar danışma kurulumuzda ve devam ediyoruz. Devam da edecek. Olayın lojistiği olarak bakarsak, Doğuş Grubu olarak tek elden yürütmenin çok daha avantajlı olacağını düşündük.

SE: Pozitif’in işin içinde olduğu dönemde, bu festivali Yunan Adaları’na da uzatmak gibi bir fikir vardı ortalıkta.

HA: Hala var o. Kos, Midilli Adaları bunlar hep gündemimizde. Oralardan misafirlerimiz geliyor, Belediye Başkanlarıyla görüşüyoruz. Belki bir sene tek gün etkinliği yapabiliriz oralarda.

TOP 5

Tuğçe Tez, Bodrum Müzik Festivali’nin sanat yönetmeni. “Bu yıl dinleyiciler, Türkiye’nin genç yeteneklerini keşfetme fırsatı yakalayacak” diyor. Tuğçe Tez’e klasik bir soru sordum. “5 konsere gitmek istesek neleri öneririsiniz?” dedim:

AKDENİZ

Tuğçe Tez: 4 gün 5 gece içinde 16 farklı konser var ve seçim yapmak çok zor. Ama, Christina Pluhar ve Avi Avital’in ‘Mediterraneo’ konseri çok özel olacak. Deniz kenarında Akdeniz ülkelerinin ezgilerini dinlemek gerçekten hoş. Aynı şekilde Ludwig Orkestrası, yakınlarda Grammy Ödülü kazandı ve Türkiye’ye ilk kez geliyor. Ay Işığında Binbirgece Masalları programıyla dinlenmesi gereken orkestralardan biri.

GÜLSİN ONAY VE MURATHAN ÖZBEK’TEN ‘YOLDA’

Fazıl Say tabii bu festivalin en sevilen yıldızı her zaman. Yeni bestesi ‘Yürüyen Köşk’ü seslendirecek. Kapanış gecesi Gülsin Onay ve Murathan Özbek’le olacak. İKSV ile ortak siparişimiz bu. Sinemayı ve müziği bir araya getiriyorlar. Murathan Özbek, Gülsin Onay’la seçtikleri piyano repertuarı üzerine bir film çekti. Yeni yaratılmış bir proje bu. İstanbul Müzik Festivali dünya prömiyerini Süreyya Sineması’nda gerçekleştirdi, Bodrum Müzik Festivali’nde de 8 ağustos akşamı yer alacak.

GÜNBATIMI KONSERLERİ

Günbatımı konserlerinden beni de çok heyecanlandıran bir konser var o da Gülru Ensari, Camille Thomas ve Veriko Çumburidze ilk defa bir araya geliyorlar ve seçtikleri oda müziği repertuarını ilk defa Bodrum Müzik festivali’nde çalacaklar. Benim için şöyle bir özelliği var. Bodrum Müzik Festivali gençlere bir platforma olmakla birlikte Türkiye’den çıkmış gençleri de yurt dışındakilerle bir araya getirip onlara yol açacak bir imkan sunuyor. Bu konseri bu misyonlar koyduk program içine.

GECE KONSERLERİ

Gece Konserleri serisinde ise kısa konserler var. 11 gibi başlıyor, geceyarısı 12’de bitiyor. Philip Glass ile çok özel bir piyanist Vikingur Olafsson’u umarım herkesin dinleme fırsatı olur. Sinema gösterilerimiz içinde hepsinde içinde klasik müzik olan filmler bunlar. Bunların bir tanesi Churchill’in hayatını anlatıyor; Joe Wright’in En Karanlık Saat. Fakat bu filmin içindeki müziği piyano parçasını Vikingur Olafsson çalıyor. Yani siz filmde dinlediğiniz sanatçıyı canlı olarak Bodrum Müzik Festivali’nin Gece Konseri bölümünde de görebilirsiniz.