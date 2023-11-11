Yedigöller, sonbahar renkleri eşliğinde ziyaretçilerini ağırlıyor

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Göletlerin etrafında yürüyüş yapan tatilciler, her mevsim olduğu gibi sonbaharla da ayrı güzelliğe bürünen Yedigöller'deki anlarını fotoğraflıyor.

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"HAYRAN KALINACAK BİR YER" Ankara'dan arkadaşlarıyla kamp için gelen Mesut Öztürk, ilk defa geldiği milli parkı çok beğendiklerini söyledi.