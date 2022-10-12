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Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası

Aydın ve Muğla illeri sınırındaki Beşparmak Dağı (Latmos) etabında yer alan Yediler Manastırı etabı, turistlerin uğrak noktası oldu

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  • Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası

    National Geographic küresel seyahat editörlerinin 2021 yılı dünya yürüyüş rotaları seçkisine dahil ettiği Karya Yolu üzerindeki Yediler Manastırı etabı, freskleri, manastır kalıntıları, ilginç görünümlü kayaları ve manzarasıyla ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor.
  • Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası

    AA ekibinin FPV dron ile günbatımında görüntülediği manastır, Karya Yolu'nun kuzey kesiminde Aydın ve Muğla illeri sınırındaki Beşparmak Dağı (Latmos) etabında yer alıyor.
  • Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası

    Yediler Manastırı'na, Bafa Gölü çevresindeki Gölyaka ve Karahayıt köylerinden sadece yürüyerek gidilebiliyor. Ziyaretçiler, daha yakın olan Gölyaka köyünden geçen yaklaşık 2 kilometrelik rotayı takip ederek manastır kalıntılarına ulaşmayı tercih ediyor.
  • Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası

    İlk çağlardan bu yana kullanılması nedeniyle aşınmış kayaların üzerinde oluşan patikalardan, asırlık zeytin ağaçlarının arasında ilerleyen rotaya, bölge sakinlerinin "Ecinni Kayaları" adını verdiği ilginç görünümlü kayalarla oluşmuş vadiler eşlik ediyor.
  • Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası

    Manastıra ulaşım için antik yolda kavşak noktalarına kırmızı beyaz boyayla yapılan işaretlemelerin yer yer tahrip olduğu göze çarpıyor. Özellikle rotanın başlangıcındaki işaretin bulunduğu taş yığınının yıkılması nedeniyle çok sayıda ziyaretçi kendisini farklı bir tepede bulabiliyor. Çevre köylerdeki yerel rehberlerden yardım alarak ulaşılabilen manastır için cep telefonlarındaki yürüyüş rotası uygulamaları da kullanılabiliyor.
  • Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası

    AİLE YÜRÜYÜŞLERİ İÇİN UYGUN

    İlkokul çağındaki bir çocuğun da katılabileceği aile yürüyüşleri için uygun olan rotanın sonunda Bafa Gölü manzarasına hakim bir vadide kayaların üzerine kurulmuş manastır kalıntıları ziyaretçileri karşılıyor. Taş duvarlı burçları, kemerleri ve inziva odalarıyla dikkati çeken manastırın en ilgi gören yeri ise mantar biçimindeki kayanın altında yer alan freskler.
  • Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası

    Hristiyanlığın yayılması aşamasında milattan sonra 7. yüzyılda kurulduğu belirlenen manastırdaki bu fresklerde, tahrip edilmiş olmasına rağmen canlı renklerle Hazreti İsa'nın yaşamına ilişkin sahneler yer alıyor.
  • Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası

    Karya Yolu'nun bu bölümüne, 10'a yakın manastır kalıntısının yanında 8 bin yıla tarihlenen kaya resimleri de zenginlik katıyor. Arazinin farklı noktalarına dağılmış kayaların altındaki resimlere rehberlerin nezaretinde ya da sıkı bir araştırma sonucu ulaşılabiliyor.
  • Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası

    Yediler Manastırı rotasını her yıl önemli bölümü yabancı olmak üzere çok sayıda turist ziyaret ediyor.
  • Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası

    KORUMA ALTINA ALINMALI

    Bölgedeki eserler ve doğal yapıların tahribatının önüne geçmeyi amaçlayan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği de (EKODOSD) hazırladıkları koruma projelerinin hayata geçirilmesi için çalışıyor.
  • Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası

    EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, bölgedeki manastır kalıntıları içinde en önemlisi Yediler Manastırı'nın tarihi ve turistik zenginlik açısından özel öneminin bulunduğuna dikkati çekti.
  • Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası

    Beşparmak Dağı'ndaki 10'a yakın manastır kalıntısı içinde bugüne en sağlam şekilde ulaşan Yediler Manastırı'nın her geçen yıl insan ve doğa etkisiyle tahrip olduğunu dile getiren Sürücü, birkaç yıl önce manastır kulelerinden biriyle giriş duvarlarında çökmeler yaşandığını aktardı.
  • Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası

    Bölgedeki tahribatın önüne geçmek için bir plan hazırlayıp ilgili kurumlara sunduklarını anlatan Sürücü, bu planın devreye alınmasını beklediklerini kaydetti.

     
  • Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası

    Sürücü, manastıra turistik potansiyeli nedeniyle yol açılması fikrinin de zaman zaman tartışıldığına işaret ederek, "Bu yolun açılması, antik dönemden kalan patika yolları, doğal dokuyu bozar. Manastıra araçla gidilirse buradaki tahribat daha da büyüyecektir. Manastıra, buranın ruhuna uygun olarak da yaya olarak çıkılması gerekiyor" dedi.
  • Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası
  • Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası
  • Yediler Manastırı antik rotanın uğrak noktası

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