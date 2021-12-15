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Yeni Delhi’de maymuna suni teneffüs yapıp hayatını kurtardı

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir adamın maymuna suni teneffüs yaptığı anlar sosyal medyada büyük ilgi topladı

Yeni Delhi’de maymuna suni teneffüs yapıp hayatını kurtardı
İHA

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’nin Pelambalur ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan maymun ağır yaralandı.

İHA'nın haberine göre o sırada yaşananlara şahit olan Prabhu isimli bir şahıs, olay yerinden köpekleri uzaklaştırarak maymuna müdahale etti.

Maymunun nefes alamadığını belirten Parbhu, ilk yardım eğitimi aldığını ve aldığı eğitim sonucunda nefes alamayan maymuna öğrendiği teknikleri kullanarak müdahale ettiğini söyledi.

Maymun, yapılan müdahalenin sonunda hayata döndü, o anlar kameraya yansıdı.

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