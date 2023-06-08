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Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Yatırım Finansman Başekonomisti Erol Gürcan oldu. Türkiye'nin seçim öncesi ve ekonomi politikaları ve sonuçlarını ortaya koyan Gürcan, bu politikaların nasıl değiştirileceğine yönelik fikirlerini paylaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönem yol haritasının ayrıntılarının ne olabileceğine yönelik tahminlerini aktaran Gürcan uygulanması beklenen bu politikaların enflasyon, büyüme ve ekonominin diğer aktörleri üzerinde nasıl bir etki yaratabileceğine ilişkin yorumlar yaptı.

ŞİMŞEK'İN ELİNİ NE GÜÇLENDİRİYOR?

Türkiye ekonomisinin bugünün yaşadığı handikapları dile getiren Gürcan, ekonomi politikalarında beklenen değişimin ekonomiyi nasıl etkileyeceğine dair fikirlerini paylaşırken yeni ekonomi yönetiminin elini güçlendiren ve zayıflatan maddeleri de sıraladı. Kurdaki yükselişe ve politika faizinde beklenen artışa ilişkin görüşlerini aktaran Gürcan bu durumun enflasyonu ne kadar körükleyebileceği ve büyümeye nasıl yansıyacağına dair değerlendirmelerde bulundu. Gürcan artan faiz oranlarının kredi mekanizmasını bozup durgunluğa sebep olup olmayacağına dair sorularımızı yanıtladı.