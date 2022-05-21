Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor.

SAAT: 19.00

HAKEM: Volkan Bayarslan

YAYIN: beIN SPORTS 1

STAT: Yeni Malatya

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed, Barış, Philip, Campi, Hafez, Nshimirimana, Atakan, Rahman Buğra, Umut, Haqi Osman

TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan

FENERBAHÇE: Altay, Serdar Aziz, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

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Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 13 karşılaşmada mağlubiyet yaşamazken, söz konusu sürede 10 galibiyet ve 3 beraberlikle 33 puan topladı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, puan ya da puanlar alarak hem ligi ikinci sırada bitirmeyi hem de yenilmezlik serisiyle sezonu tamamlamayı planlıyor.

Son hafta öncesinde 70 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, 67 puanlı İttifak Holding Konyaspor'un 3 puan önünde yer alıyor.

İki takımın ikili averajlarında eşitlik söz konusuyken, genel averajda sarı-lacivertlilerin 9 gol üstünlüğü bulunuyor.

ALTI EKSİK BULUNUYOR

Fenerbahçe, Malatya deplasmanında 6 oyuncusundan yararlanamıyor. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae, Arda Güler ve Nazım Sangare karşılaşmada forma giyemiyor.