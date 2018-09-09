AA'nın haberine göre kulüp sözcüsü Erdal Gündüz yaptığı açıklamada, lige iyi bir başlangıç yaptıklarını ve zorlu 4 karşılaşmadan 7 puan topladıklarını anımsattı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın Malatya'da mini bir kamp yaptığını kaydeden Gündüz, bu süreyi iyi değerlendirdiklerini anlattı.

Erdal Gündüz, lige verilen aranın yeni transferler için de iyi olduğunu belirterek, "Son dönem transferlerimiz kamplarımıza katılamamıştı. Bu süre onlar için de bir fırsat oldu. Takımla kaynaşmaları, bütün olmaları daha da hızlandı." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile zor bir karşılaşma oynayacaklarını aktaran Gündüz, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en iyi kulüplerinden biri olan Beşiktaş'la deplasmanda mücadele edeceğiz. Oyuncu kalitemize inanıyoruz. Takımımız bu maçın hazırlıklarını çok iyi bir şekilde sürdürüyor. Her maçta olduğu gibi Beşiktaş maçına da galibiyet parolasıyla çıkacağız ama en kötü sonuç olarak da oradan puanla dönmesi istiyoruz. Bu zorlu deplasmanda İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizi ve tüm taraftarlarımızı maça davet ediyoruz."

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