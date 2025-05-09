Yeni Papa bir Amerikalı: Katoliklerin yeni lideri Robert Prevost kimdir?

Kardinal Robert Francis Prevost, Roma Katolik Kilisesi'ne bağlı 1.4 milyar insana liderlik etmek üzere seçilerek ABD'den çıkan ilk Papa oldu. Prevost, "Leo XIV" adını seçti.

Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonundan konuşan Papa, Roma Katolik Kilisesi'nin liderliğini üstlenmesinin ardından ilk kez halka seslenerek dünyayı barış aramaya ve acı çekenleri hatırlamaya çağırdı.

69 yaşındaki Robert Francis Prevost ABD'nin Chicago kentinde doğdu ve yirmi yıl boyunca Peru'da görev yaptı, burada piskopos ve vatandaşlığa kabul edildi. Kardinal Prevost, Papa Francis'in ölümüne kadar Vatikan'ın en etkili görevlerinden biri olan; dünya çapında piskoposları seçen ve yöneten ofisi yönetti.

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2023'te Papa Francis tarafından önce başpiskoposluğa, ardından da kardinalliğe getirildi.

Aziz Augustine Tarikatı'nın bir üyesi olan Prevost, yoksullara, göçmenlere ve insanlarla bulundukları yerde buluşmaya olan bağlılığıyla Francis'e benziyor. Geçen yıl Vatikan'ın resmi haber sitesine verdiği demeçte "Piskoposlar, krallığında oturan küçük bir prens olmamalı" demişti.

Roma'daki Aziz Thomas Aquinas Papalık Üniversitesi'nde kanon hukuku alanında doktora yaptı. Peru'da misyonerlik, cemaat rahipliği, öğretmenlik ve piskoposluk yaptı. Augustinianların lideri olarak dünyanın dört bir yanındaki tarikatları ziyaret etti. İspanyolca ve İtalyanca biliyor.

Francis'in çizgisine yakın Genellikle sağduyulu olarak tanımlanan Papa, stil olarak Papa Francis'ten ayrılsa da destekçileri onun Papa Francis tarafından başlatılan ve meslekten olmayanları piskoposlarla görüşmeye davet eden danışma sürecini devam ettireceğine inanıyor. Gey, lezbiyen, biseksüel ve transseksüel Katoliklere Francis kadar açık olup olmayacağı ise belirsiz. Son zamanlarda pek konuşmasa da, 2012 yılında piskoposlara hitaben yaptığı bir konuşmada, Batı haber medyasının ve popüler kültürün "İncil ile çelişen inanç ve uygulamalara sempati" beslediğinden yakınmıştı. "Eşcinsel yaşam tarzı" ve "aynı cinsiyetten eşler ve onların evlat edindikleri çocuklardan oluşan alternatif ailelerden bahsetti. REKLAM ABD medyası Papa Prevost'un bir Amerikalı olarak, kendi ülkesindeki enerjik muhafazakâr Katolikliğin karşısında durmak için benzersiz bir konuma sahip olduğunu ve Trump yönetiminin yükselttiği muhafazakar Hristiyan güce karşı güçlü bir şekilde durabileceğini öne sürüyor. Bu düşüncenin en önemli dayanağı ise Papa olmadan önce, kendi adıyla açtığı bir sosyal medya hesabında Trump yönetiminin göçmenlik konusundaki tutumunu eleştiren paylaşımlarda bulunması. Katolik Kilisesi'nin diğer pek çok lideri gibi, cinsel istismarla suçlanan rahiplerle olan ilişkileri nedeniyle eleştirilere maruz kalan bir isim. Kardinaller, Francis'in açıklık ve kapsayıcılık yolunu takip edecek bir papa mı yoksa farklı bir yol çizecek bir papa mı seçeceklerine karar vermek zorundaydı. Francis 12 yıllık papalığı sırasında, eşcinsel birliktelik yaşayanların kutsanmasına izin vermek ve göçmenler için sesini yükseltmek de dahil olmak üzere liberalleri cesaretlendiren önemli beyanlarda bulundu. Papa'yı seçen kardinaller dünya genelindeki milyonlarca seçmen gibi ideolojik olarak kutuplaşmış durumda. Birçok muhafazakâr, Roma Katolik lideri Francis ile aynı fikirde değil. REKLAM Ancak ilericiler ve muhafazakârlar arasındaki tipik bölünmeler, Vatikan ve daha geniş kilise içindeki ideolojik savaşlarla o kadar da düzgün bir şekilde örtüşmüyor. Kadınların ve LGBT Katoliklerin kilisedeki rolü, rahiplerin evlenmesine izin verilip verilmemesi, din adamlarının cinsel istismarından sorumlu tutulup tutulmaması ve diğer bölücü sorular üzerine karmaşık tartışmalar kronik olarak sürüyor. Selefi Papa Francis gibi Papa Leo da kadınların papaz olarak atanmasına karşı çıkıyor. Prevolt, 2023 yılındaki bir konuşmasında, "kadınları ruhbanlaştırmanın" Katolik Kilisesi'ndeki sorunları çözmeyeceğini ve yeni sorunlar yaratabileceğini söyledi.

Prevost'un kardeşi: Seçileceğini düşünüyordum Papa seçilen Robert Francis Prevost'un kardeşi John Prevost, kardeşinin papa seçilme ihtimali olduğunu bildiğini söyledi. Chicago'da yaşayan John Prevost, "Geçen Cumartesi kilisedeyken rahiplerden biri yanıma geldi ve bana Las Vegas'taki oranların 18'e 1 olduğunu söyledi. Hiç şüphesi yoktu. Kesinlikle benim kardeşim olacağını düşünüyordu." John Prevost, kardeşi Robert Francis Prevost'un aklından geçenleri söylemekten korkmadığını ve şu anda göçmenlik konusunda olup bitenlerden çok mutsuz olduğunu söyledi: REKLAM "Eğer söyleyecek bir şeyi varsa uzun süre sessiz kalacağını sanmıyorum. Göçmenlik konusunda olup bitenlerden memnun olmadığını biliyorum. Bunu kesinlikle biliyorum."