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        Haberler Bilgi Gündem YENİ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026 || 2-4 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralamaları ve kontenjanlar

        YENİ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026 || 2-4 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralamaları ve kontenjanlar

        YKS 2026 sonuçları için sürerken, milyonlarca aday 22 Temmuz'da açıklanacak puanların ardından üniversite tercih maratonuna başlayacak. Tercih döneminde en çok araştırılan konuların başında ise 2026 üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar geliyor. Adaylar; TYT puanıyla öğrenci alan 2 yıllık ön lisans programları ile AYT sonuçlarına göre öğrenci kabul eden 4 yıllık lisans bölümlerini, geçen yılın taban puanları ve kontenjan verilerini dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak. İşte üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve bölüm kontenjanlarına ilişkin merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Temmuz 2026 - 15:22 Güncelleme:
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        Üniversite hayali kuran yüz binlerce adayın gözü YKS sonuçlarının açıklanacağı 22 Temmuz tarihine çevrildi. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte başlayacak tercih sürecinde adaylar, doğru tercih yapabilmek için üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini yakından inceleyecek. TYT ile öğrenci alan ön lisans programlarından Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türleriyle tercih edilecek lisans bölümlerine kadar tüm programlarda geçen yıl oluşan taban puanlar, tercih listelerinin en önemli rehberlerinden biri olacak. İşte 2025 üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlara ilişkin son durum...

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        YKS 2026 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

        Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar güncellenmiş veriler doğrultusunda şekilleniyor. 2026 yılına ait en düşük ve en yüksek puan aralıkları ise yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

        ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

        YKS tercihleri, ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Adaylar tercih döneminde en fazla 24 üniversite ve program seçebilecek. Tercihlerin sisteme girilmesi ve onaylanması adımları tamamlanmadan işlemler geçerli sayılmayacak. Adayların, tercihlerini yaparken kılavuzdaki yönergelere dikkat etmesi öneriliyor.

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        200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.

        Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu

        Fizyoterapi – Devlet MYO'ları

        Bilgisayar Programcılığı

        Adalet

        Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

        Bankacılık ve Sigortacılık

        Çocuk Gelişimi

        İç Mekan Tasarımı

        220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        2 Yıllıklar:

        Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)

        Ameliyathane Hizmetleri

        Gıda Teknolojisi

        İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

        4 Yıllıklar:

        İlahiyat (AÖF

        Açıköğretim İşletme / İktisat

        Kamu Yönetimi (Açıköğretim)

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        250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)

        Sosyoloji – Devlet üniversiteleri

        Tarih – Devlet üniversiteleri

        İktisat / İşletme

        Rekreasyon

        Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)

        Halkla İlişkiler ve Tanıtım

        Radyo, Televizyon ve Sinema

        280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)

        Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)

        İngiliz Dili ve Edebiyatı

        Felsefe

        Mimarlık (Vakıf %50 burslu)

        Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)

        Gastronomi ve Mutfak Sanatları

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        300 ÜSTÜ PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ

        Psikoloji (Devlet üniversiteleri)

        PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)

        Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)

        İngilizce Öğretmenliği

        Beslenme ve Diyetetik

        Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)

        Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)

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