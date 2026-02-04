YENİ ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI 2026 || 2-4 yıllık üniversite taban puanları başarı sıralamaları ve kontenjanlar
YKS 2026 sonuçları için sürerken, milyonlarca aday 22 Temmuz'da açıklanacak puanların ardından üniversite tercih maratonuna başlayacak. Tercih döneminde en çok araştırılan konuların başında ise 2026 üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar geliyor. Adaylar; TYT puanıyla öğrenci alan 2 yıllık ön lisans programları ile AYT sonuçlarına göre öğrenci kabul eden 4 yıllık lisans bölümlerini, geçen yılın taban puanları ve kontenjan verilerini dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak. İşte üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve bölüm kontenjanlarına ilişkin merak edilen detaylar...
Üniversite hayali kuran yüz binlerce adayın gözü YKS sonuçlarının açıklanacağı 22 Temmuz tarihine çevrildi. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte başlayacak tercih sürecinde adaylar, doğru tercih yapabilmek için üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgilerini yakından inceleyecek. TYT ile öğrenci alan ön lisans programlarından Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türleriyle tercih edilecek lisans bölümlerine kadar tüm programlarda geçen yıl oluşan taban puanlar, tercih listelerinin en önemli rehberlerinden biri olacak. İşte 2025 üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlara ilişkin son durum...
YKS 2026 TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanlar güncellenmiş veriler doğrultusunda şekilleniyor. 2026 yılına ait en düşük ve en yüksek puan aralıkları ise yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.
YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
YKS tercihleri, ÖSYM'nin AİS (Aday İşlemleri Sistemi) üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilecek. Adaylar tercih döneminde en fazla 24 üniversite ve program seçebilecek. Tercihlerin sisteme girilmesi ve onaylanması adımları tamamlanmadan işlemler geçerli sayılmayacak. Adayların, tercihlerini yaparken kılavuzdaki yönergelere dikkat etmesi öneriliyor.
200-220 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
Bu puanla devlet üniversitelerinde bazı ön lisans programları tercih edilebilir.
Ağız ve Diş Sağlığı – Vakıf üniversiteleri %75 burslu
Fizyoterapi – Devlet MYO'ları
Bilgisayar Programcılığı
Adalet
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Bankacılık ve Sigortacılık
Çocuk Gelişimi
İç Mekan Tasarımı
220-250 PUAN İLE ALIM YAPAN 2 VE 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
2 Yıllıklar:
Radyoloji (Tıbbi Görüntüleme Teknikleri)
Ameliyathane Hizmetleri
Gıda Teknolojisi
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi
4 Yıllıklar:
İlahiyat (AÖF
Açıköğretim İşletme / İktisat
Kamu Yönetimi (Açıköğretim)
250-280 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
Hemşirelik (Vakıf %50 burslu)
Sosyoloji – Devlet üniversiteleri
Tarih – Devlet üniversiteleri
İktisat / İşletme
Rekreasyon
Coğrafya Öğretmenliği (Yüksek puanlı vakıflarda)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo, Televizyon ve Sinema
280-300 PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
Psikoloji (Vakıf üniversiteleri %75 burslu)
Sınıf Öğretmenliği (Bazı şehirlerde devlet üniversiteleri)
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Felsefe
Mimarlık (Vakıf %50 burslu)
Bilgisayar Mühendisliği (Açık Öğretim veya %75 burslu özel üniversiteler)
Gastronomi ve Mutfak Sanatları
300 ÜSTÜ PUAN İLE ALIM YAPAN 4 YILLIK BÖLÜM ÖRNEKLERİ
Psikoloji (Devlet üniversiteleri)
PDR (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık)
Hemşirelik (Devlet üniversiteleri)
İngilizce Öğretmenliği
Beslenme ve Diyetetik
Sınıf Öğretmenliği (Daha üst sıralarda)
Bilgisayar Mühendisliği (Orta seviye üniversiteler)