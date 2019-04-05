Yeni Zelanda Başbakanı Ardern'e Anzak Günü çağrısı!

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki Al Nur ve Linwood Camilerine 15 Mart Cuma günü düzenlenen terör saldırasında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 50 kişi hayatını kaybetmiş, 50 kişi de yaralanmıştı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern saldırıların ardından parlamentodaki ilk oturuma "selamünaleyküm" diyerek başlamıştı. Ardern'in anma törenindeki konuşmasına Hz. Muhammed'in hadisiyle başlaması da dikkat çekmişti. Ardern hayatını kaybedenlerin aileleriyle gerçekleştirdiği görüşmeye siyah bir başörtüsü ile gitmişti.

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, 25 Nisan'daki Anzak Günü'ne Ardern'in davet edilmesi yönünde bir yazı kalem aldı. Bardakçı'nın yazısı şöyle;

Her sene 25 Nisan'da binlerce Avustralyalı ve Yeni Zelandalı dünyanın tâââ öbür tarafındaki memleketlerinden kalkıp Çanakkale'ye gelir ve Gelibolu'daki Anzak Koyu'nda yapılan "Şafak Ayini"ne katılırlar…

25 Nisan, Birinci Dünya Harbi'nde İngiltere tarafından Türkiye'ye karşı savaşa sürülen Avustralya ile Yeni Zelanda'nın Çanakkale'ye ilk asker çıkarttığı gündür. Türkiye, çıkartmanın yapıldığı yere 1985'te "Anzak Koyu" ismini vermiştir ve Çanakkale Muharebeleri'nde hayatını kaybeden Avustralyalı ve Yeni Zelandalı askerlerin torunları senelerden buyana 25 Nisan'da bu koyu ziyaret edip Şafak Ayini'ne iştirak ederler.

Brenton Tarrant isimli caninin Yeni Zelanda'da geçen ay yaptığı katliamdan sonra şimdi her iki tarafta, yani hem Türkiye'de, hem de Yeni Zelanda'da yaklaşan Anzak Günü'nde bir şeyler olabileceğinin derin endişeleri var. Yeni Zelandalılar törene katılmak için Gelibolu'ya gittikleri takdire delinin birinin başlarına iş açmasından endişe ediyorlar. Anzak askerlerinin torunlarını Türkiye'ye getiren turizm şirketleri gerçi ortada meraklanacak birşey olmadığını ve Anzak Günü'nün bu sene de olaysız şekilde kutlanacağını söylüyorlar ama Avustralya ve Yeni Zelanda basını haftalardan buyana güvenlik konusundaki tereddütleri gündeme getiriyor. Aslında pek dillendirmiyoruz ama muhtemel çılgınlıklara imkân vermemek için ne şekilde tedbir alacağımızı biz de düşünüyoruz.

Sıkı ve ciddî tedbirler sayesinde herhangi bir tatsızlık yaşanmasına zaten imkân tanınmaz ve yapmamız gereken, Türkiye gelmeye önceden karar veren ama katliamın ardından kapıldıkları endişe yüzünden tereddüde düşen Yeni Zelandalılar'ın seyahatlerini iptal etmelerine mâni olabilmek için önümüzdeki iki-üç hafta içerisinde sıkı bir tanıtım faaliyetine girişmektir.

MÜKEMMEL BİR CEVAP!

Bütün bunlarla beraber yine bize düşen çok önemli bir başka iş daha var: Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'i Gelibolu'da yapılacak olan Anzak Günü'ne ve Şafak Ayini'ne katılması için Türkiye'ye davet etmek!

Ardern, Christchurch'te geçen ay yaşanan katliamın ardından çok iyi puan topladı, üstelik toplu cinayetin hemen sonrasında Avustralya ile Başbakan Scott Morrison'dan kaynaklanan kısa süreli bir diplomatik kriz yaşadığımız günlerde gönülleri fethetti. Katliamdan hissettiği üzüntüyü samimi şekilde ifade etti, yaptığı başsağlığı konuşmasına "Selâmünaleyküm" diye başladı, katliamdan sonraki ilk Cuma namazında başını örterek bizzat hazır bulundu, terörün nereden ve hangi dinden gelirse gelsin sadece "terör" olduğunu ısrarla vurguladı ve böylelikle İslâm dünyasında epey uzun zamandan buyana en fazla muhabbet hissedilen Hristiyan politikacı oldu.

Brenton Tarrant'ın yaptığı katliamın Müslüman ve Hristiyan dünyasında dinlerarası bir gerginliğe kadar gitmemesinin sebebi, Jacinda Ardern'in mazlumları kucaklayacak şekilde hareket etmesidir.

Türkiye, işte bu yüzden hem Jacinda Ardern'i, hem de geçen sene dünyaya getirdiği kızının babası Clarke Gayford'u Anzak Günü'ne davet etmelidir! Yeni Zelanda'nın şirin başbakanının devlet misafiri olarak gelip o gün Gelibolu'da yapılacak törene ve âyine katılması Christchurch'teki katliamdan sonra ellerini ovuşturup bundan medet umanlara da mükemmel bir cevap olacaktır.