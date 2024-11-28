Yenidoğan Çetesi davasında 9. duruşma! Tutuksuz sanıklar savunma yapacak! İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmanın dokuzuncu gününde tutuksuz sanıkların savunmaları alınmaya devam ediliyor

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.11.2024 - 10:44 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:57 facebook

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