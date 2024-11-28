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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yenidoğan Çetesi davasında 9. duruşma! Tutuksuz sanıklar savunma yapacak! | Son dakika haberleri

        Yenidoğan Çetesi davasında 9. duruşma! Tutuksuz sanıklar savunma yapacak!

        İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşmanın dokuzuncu gününde tutuksuz sanıkların savunmaları alınmaya devam ediliyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 10:44 Güncelleme: 28.11.2024 - 10:57
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        Yenidoğan Çetesi davasında 9. duruşma!
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        İstanbul Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle 'Yenidoğan Çetesi davası, konferans salonunda görülmeye devam ediyor.

        TUTUKSUZ SANIKLAR SAVUNMA YAKIYOR

        DHA'daki habere göre Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22'si tutuklu 47 sanıklı davada tutuksuz sanıkların savunmaları başladı. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır edilirken, bazı tutuksuz sanıklar da bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

        Duruşma saat 10.20 sıralarında kimlik tespitinin ardından tutuksuz sanık Renginar Mola'nın savunmasıyla başladı.

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        #Yenidoğan çetesi davası
        #Son dakika haberler
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