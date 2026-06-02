Boluspor'un olağanüstü genel kurulu 17 Haziran'a ertelendi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor'un olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle 17 Haziran'a ertelendi.
Giriş: 02.06.2026 - 14:50
Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde yapılması planlanan genel kurulda, yeterli çoğunluk sağlanamadı.
Kırmızı-beyazlı kulübün genel kurulu, 17 Haziran'a ertelendi.
Boluspor yönetimi, 18 Mayıs'ta olağanüstü genel kurul kararı alındığını duyurmuştu.
