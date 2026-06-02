        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri Abant, Gölcük ve Yedigöller'e Kurban Bayramı'nda 16 bin 219 araç giriş yaptı

        Abant, Gölcük ve Yedigöller'e Kurban Bayramı'nda 16 bin 219 araç giriş yaptı

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ile Abant ve Yedigöller milli parklarına, Kurban Bayramı'nda 16 bin 219 araç girişi gerçekleşti.

        Giriş: 02.06.2026 - 10:04
        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ile Abant ve Yedigöller milli parklarına, Kurban Bayramı'nda 16 bin 219 araç girişi gerçekleşti.

        Bayramda doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, kentin doğal güzelliklerine ilgi gösterdi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 27-30 Mayıs tarihlerini kapsayan 4 günlük Kurban Bayramı'nda Abant'a 9 bin 274, Gölcük'e 6 bin 68 ve Yedigöller'e 877 otomobil, minibüs, midibüs, otobüs ve motosiklet giriş yaptı.

        Toplam 16 bin 219 aracın giriş yaptığı Bolu'daki tabiat ve milli parklara gelen ziyaretçilerden bazıları göllerin çevresinde yürüyüş yaparak hatıra fotoğrafı çektirdi, bazıları ise aileleriyle piknik yaparak vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

