Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Çorum'da tescilli menengiç ağaçlarında rehabilitasyon çalışması gerçekleştirildi

        Çorum'da tescilli menengiç ağaçlarında rehabilitasyon çalışması gerçekleştirildi

        Çorum'un Osmancık ilçesinde koruma altındaki menengiç ağaçlarında bakım ve rehabilitasyon çalışması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 15:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da tescilli menengiç ağaçlarında rehabilitasyon çalışması gerçekleştirildi

        Çorum'un Osmancık ilçesinde koruma altındaki menengiç ağaçlarında bakım ve rehabilitasyon çalışması gerçekleştirildi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Yeşilçatma Mahallesi'nde tarihi Koyunbaba Türbesi ile bağlantılı Tekke Sokak'ta bulunan ve 2008 yılında tescil edilen 15 menengiç ağacında bakım ve iyileştirme işlemleri yapıldı.

        Çalışmalar kapsamında ağaçların kurumuş ve hastalıklı dalları budanarak tehlike oluşturmayacak hale getirildi. Ayrıca ağaçların kovuk, yara ve mantar bulunan yüzeyleri temizlenip ilaçlanırken, koruma amacıyla çam katranı uygulaması yapıldı. Gövdelerde oluşan kovuk ağızları ise paslanmaz (krom) tel örgü ve koruyucu macun kullanılarak kapatıldı.

        Rehabilitasyon çalışmaları çerçevesinde ağaçların kök çevresinde toprak işleme yapıldığı, mikro ve makro bitki besin maddeleriyle toprağın zenginleştirilerek güçlendirildiği bildirildi.

        Çalışmaların anıt ağaçların korunması ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılması amacıyla yapıldığı belirtildi.

        Anıt ağaçların bulunduğu Tekke Sokak, 2022 yılında Osmancık Belediyesi tarafından sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile sosyal alana dönüştürülerek trafiğe kapatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde

        Benzer Haberler

        Temel kazısı sırasındaki göçük; 1 yaralı
        Temel kazısı sırasındaki göçük; 1 yaralı
        Çorum'da ilk kez ekilen yerli ve milli buğday umut vaat ediyor
        Çorum'da ilk kez ekilen yerli ve milli buğday umut vaat ediyor
        Çöpe atılan tonlarca ekmeği toplayıp hayvanlara ulaştırıyor
        Çöpe atılan tonlarca ekmeği toplayıp hayvanlara ulaştırıyor
        Çorum semalarında dolunay manzarası
        Çorum semalarında dolunay manzarası
        Çorum'da aranan 3 şahıs yakalandı
        Çorum'da aranan 3 şahıs yakalandı
        Çorum'da bayram dönüşü D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu devam ediyor
        Çorum'da bayram dönüşü D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu devam ediyor