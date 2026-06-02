Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da çalışma hayatına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenecek

        Diyarbakır'da çalışma hayatına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenecek

        Diyarbakır'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, çalışma hayatına yönelik bilgilendirme toplantısı yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 14:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da çalışma hayatına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenecek

        Diyarbakır'da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca, çalışma hayatına yönelik bilgilendirme toplantısı yapılacak.

        Valilikten yapılan açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca 2026 Yılı İş Teftiş Programı kapsamında Diyarbakır'da işverenler, işçi temsilcileri ve meslek kuruluşlarına yönelik rehberlik odaklı bilgilendirme toplantısının düzenleneceği belirtildi.


        Programda, başta 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere çalışma hayatına ilişkin güncel uygulamaların ele alınacağı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


        "Bilgilendirme toplantısında ücret uygulamaları, çalışma süreleri, yıllık ücretli izinler, çocuk ve genç işçilerin çalıştırılmasına ilişkin hükümler, kadın çalışanlara yönelik düzenlemeler, sosyal güvenlik yükümlülükleri ile iş sağlığı ve güvenliği konularında katılımcılara bilgi sunulacak. Ayrıca işverenlerin mevzuata uyum süreçlerinde dikkat etmeleri gereken hususlar ve uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin değerlendirmelerde bulunulacak. Çalışma hayatı mevzuatı ve iş sağlığı ve güvenliği alanlarında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip iş başmüfettişlerinden oluşan uzman heyet tarafından gerçekleştirilecek toplantıda, katılımcıların soruları da cevaplandırılacak. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yürütülen rehberlik faaliyetleriyle işyerlerinde mevzuata uyumun artırılması, çalışan haklarının korunması, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi ve çalışma barışının güçlendirilmesi amaçlanıyor. Toplantıya işverenler, işçi temsilcileri, insan kaynakları profesyonelleri, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları ile ilgili meslek kuruluşlarının temsilcilerinin yoğun katılım göstermesi bekleniyor."

        Açıklamada, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde düzenlenecek toplantının yarın saat 10.00'da başlayacağı ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Grup gerilimi sonrası Özel kürsüde
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Yerebatan Sarnıcı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredildi
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        Galatasaray’dan 10 numara operasyonu!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        "Fantezi" cinayetinde sıcak gelişme!
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        ALS hastası organ bağışıyla üç hastaya umut oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        Berke'nin ölümünde istenen cezalar belli oldu
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosu!
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        "İsrail'in İran planını Türkiye engelledi"
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        ABD'li yayıncıyı taksimetresiz götürdü... Aldığının 15 katını ceza olarak ödedi!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Kurultay soruşturmasında ifade verecek
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        Dünyanın en iyi üniversiteleri açıklandı! Türkiye'den 47 üniversite listede
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Bir kitaptan nikah masasına
        Bir kitaptan nikah masasına
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Biri bebek 8 kişiye mezar olan otobüste ATS kapalı çıktı!
        Sevgilisiyle tatilde
        Sevgilisiyle tatilde

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı
        Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 24 kişi yakalandı
        Kursiyerlerin emekleri 'Kumaşın Hafızası' sergisinde buluşuyor
        Kursiyerlerin emekleri 'Kumaşın Hafızası' sergisinde buluşuyor
        Yolda bulduğu 60 bin liralık bilekliği alıp uzaklaştı; o anlar kamerada
        Yolda bulduğu 60 bin liralık bilekliği alıp uzaklaştı; o anlar kamerada
        Diyarbakır'daki merkezde özel bireylerin rehabilitasyonu için atlar eğitili...
        Diyarbakır'daki merkezde özel bireylerin rehabilitasyonu için atlar eğitili...
        Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünde son teknoloji ile geleneksel ürünler ayn...
        Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünde son teknoloji ile geleneksel ürünler ayn...