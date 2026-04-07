Iğdır Valisi Taşolar, kendisine CİMER'den ulaşan öğrenciyle fidan dikti

Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kendisine CİMER üzerinden mesaj yazan lise öğrencisiyle fidan dikti.



Kentte lise eğitimi gören Muhammed Deniz Arda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Vali Taşolar'a, "Merhaba Sayın Valim. Ben Iğdır Merkez Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi 9/B sınıfından Muhammed Deniz Arda. Sayın Valim, malum artık ilkbahardayız ve yeşil Iğdır için fazla ağaç dikimi yapmak istiyorum. Bunun hakkında bize yardımcı olur musunuz? Orman Genel Müdürlüğü personelimizle ve sizle el ele, kol kola ağaç dikmek isterim. İnşallah bu isteğimi okursunuz, iyi günler. Sağlıcakla kalın." yazdı.



Vali Taşolar, öğrenciyi Iğdır Özel Harekat Yerleşkesi'nde 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğine davet etti.



Buraya gelen Muhammed Deniz, Vali Taşolar ve Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle fidan dikti.

