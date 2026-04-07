Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Iğdır Haberleri Haberleri

        Iğdır Valisi Taşolar, kendisine CİMER'den ulaşan öğrenciyle fidan dikti

        Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, kendisine CİMER üzerinden mesaj yazan lise öğrencisiyle fidan dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 09:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kentte lise eğitimi gören Muhammed Deniz Arda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden Vali Taşolar'a, "Merhaba Sayın Valim. Ben Iğdır Merkez Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi 9/B sınıfından Muhammed Deniz Arda. Sayın Valim, malum artık ilkbahardayız ve yeşil Iğdır için fazla ağaç dikimi yapmak istiyorum. Bunun hakkında bize yardımcı olur musunuz? Orman Genel Müdürlüğü personelimizle ve sizle el ele, kol kola ağaç dikmek isterim. İnşallah bu isteğimi okursunuz, iyi günler. Sağlıcakla kalın." yazdı.

        Vali Taşolar, öğrenciyi Iğdır Özel Harekat Yerleşkesi'nde 10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen fidan dikim etkinliğine davet etti.

        Buraya gelen Muhammed Deniz, Vali Taşolar ve Iğdır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleriyle fidan dikti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Iğdır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Iğdır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

