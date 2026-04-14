Kemerburgaz'da istihbarat savaşı! İlk 11 sızmadı ama...

Maç kadrosunun günler öncesinden sızmasına ateş püsküren tecrübeli teknik adamın, Kemerburgaz’daki “yüksek güvenlikli” önlemler ise sportif başarıyı getirmedi.

Hafta boyunca Kemerburgaz Tesisleri’nde adeta bir istihbarat savaşı yaşandı.

Okan Buruk, taktik idmanların mahremiyetini korumak adına daha önce alınan önlemleri artırdı. Özellikle bu sezon futboldan sorumlu yönetici dışında tesise giriş - çıkışlar sınırlandırılmıştı.

Futbolcuların yakınları ve davetlileri sadece belirli günlerde tesise girebiliyordu.

Göztepe müsabakasının ardından taktik antrenman saatlerinde tesis çalışanlarının odalarından dışarı çıkması yasaklandı. Antrenman saatlerinde yönetim dahil kimse saha kenarında yer almadı.

Sonuç olarak Buruk, "köstebek" savaşını kazandı ve taktik 11'in basına sızmasını engelledi ancak bu güvenlikçi tutumun sahaya yansıması beklendiği gibi olmadı.

Okan Buruk’un sadece içerisiyle değil, dış dünyayla girdiği polemikler de haftaya damga vurdu. Kocaelispor'a yönelik açıklamalar camia içinde "gereksiz bir enerji kaybı" olarak yorumlanırken, tecrübeli hocanın Göztepe maçı sonrası defalarca altını çizdiği "tam konsantrasyon" hedefi adeta kağıt üzerinde kaldı.

Sahaya çıkan ilk 11 sızmamış olsa da takımın Kocaelispor karşısındaki performansı sınıfta kaldı. Kocaelispor Başkanı Recep Durul hakkındaki sözleri de ters tepen tecrübeli hoca, böylece Göztepe maçı sonrasındaki konsantrasyon vurgusunda başarısız oldu. Bu duruma takımın bir türlü düzelmeyen kırılgan yapısı da eklenince şampiyonluk yarışında fark 2’ye düştü.