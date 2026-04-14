Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kemerburgaz'da istihbarat savaşı! İlk 11 sızmadı ama...

        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı! İlk 11 sızmadı ama...

        Göztepe galibiyetinin ardından basın toplantısında sert açıklamalar yapan Okan Buruk'un "İçimizde hain var" çıkışı, Türk futbol kamuoyunun gündem maddelerinden biri olmaya devam ediyor.

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 10:27 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kemerburgaz'da istihbarat savaşı!

        Maç kadrosunun günler öncesinden sızmasına ateş püsküren tecrübeli teknik adamın, Kemerburgaz’daki “yüksek güvenlikli” önlemler ise sportif başarıyı getirmedi.

        Hafta boyunca Kemerburgaz Tesisleri’nde adeta bir istihbarat savaşı yaşandı.

        Okan Buruk, taktik idmanların mahremiyetini korumak adına daha önce alınan önlemleri artırdı. Özellikle bu sezon futboldan sorumlu yönetici dışında tesise giriş - çıkışlar sınırlandırılmıştı.

        Futbolcuların yakınları ve davetlileri sadece belirli günlerde tesise girebiliyordu.

        Göztepe müsabakasının ardından taktik antrenman saatlerinde tesis çalışanlarının odalarından dışarı çıkması yasaklandı. Antrenman saatlerinde yönetim dahil kimse saha kenarında yer almadı.

        Sonuç olarak Buruk, "köstebek" savaşını kazandı ve taktik 11'in basına sızmasını engelledi ancak bu güvenlikçi tutumun sahaya yansıması beklendiği gibi olmadı.

        Okan Buruk’un sadece içerisiyle değil, dış dünyayla girdiği polemikler de haftaya damga vurdu. Kocaelispor'a yönelik açıklamalar camia içinde "gereksiz bir enerji kaybı" olarak yorumlanırken, tecrübeli hocanın Göztepe maçı sonrası defalarca altını çizdiği "tam konsantrasyon" hedefi adeta kağıt üzerinde kaldı.

        Sahaya çıkan ilk 11 sızmamış olsa da takımın Kocaelispor karşısındaki performansı sınıfta kaldı. Kocaelispor Başkanı Recep Durul hakkındaki sözleri de ters tepen tecrübeli hoca, böylece Göztepe maçı sonrasındaki konsantrasyon vurgusunda başarısız oldu. Bu duruma takımın bir türlü düzelmeyen kırılgan yapısı da eklenince şampiyonluk yarışında fark 2’ye düştü.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        AP: İran-ABD perşembe görüşebilir
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Trump'tan Papa'ya: Özür dilemeyeceğim
        Hürmüz'de abluka!
        Hürmüz'de abluka!
        Petrol krizinde normale dönüş 2 yılı bulabilir
        Petrol krizinde normale dönüş 2 yılı bulabilir
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        Talisca'dan G.Saray derbisi sözleri!
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        Galatasaray için Kevin Zenon iddiası!
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        3 yaşındaki kızı için görev başında
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Yabancı sanılan Türk markaları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Burçlara göre hangi kahve size göre?
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        Banyo yapacaktı... Ölümle biten duş!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        İki kız kardeşe cinsel istismara 87 yıl hapis!
        Gezegenler Dünya'ya yaklaşsaydı ne olurdu?
        Gezegenler Dünya’ya yaklaşsaydı ne olurdu?
        Boran daha 17 yaşındaydı... Acı haber geldi!
        Boran daha 17 yaşındaydı... Acı haber geldi!
        Gülistan Doku'nun dosyası raftan indi
        Gülistan Doku'nun dosyası raftan indi
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?
        Uyku turizmi neden hayali kurulan bir trend?