        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Karakolun içinde işlediği cinayeti anlattı | Konya haberleri | Son dakika haberleri

        Karakolun içinde işlediği cinayeti duruşmada anlattı!

        Konya'da, kuzenini taciz ettiği iddiasıyla 18 yaşındaki Serdar Bayar'ı, polis merkezinde bıçaklayarak öldüren 22 yaşındaki Enes Koçak ile beraberindeki 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Enes Koçak savunmasında, "Ben içeri girince Serdar'ı gördüm. Görünce yaptıkları aklıma geldi ve dayanamadım, bıçağı çıkardım. Kaç kez bıçak salladığımı hatırlamıyorum, kendimi kaybetmiştim, her şey bir anda oldu" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Nisan 2026 - 09:56 Güncelleme:
        Konya'da olay, 23 Ekim 2025'te saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Serdar Bayar (18), R.N.K.'yi (16) taciz ettiği iddiasıyla polis merkezine götürüldü.

        Durumu öğrenen R.N.K.'nin amcası Seyfettin Koçak ve oğlu Enes Koçak (22), polis merkezine gitti.

        Serdar Bayar, 18 yaşında karakolda öldürüldü.

        7'Sİ ÖLDÜRÜCÜ 8 BIÇAK DARBESİ

        DHA'daki habere göre Enes Koçak, polis merkezinde karşılaştığı Serdar Bayar'ı 7'si öldürücü 8 bıçak darbesiyle sırtından yaraladı. Serdar Bayar, hastanede hayatını kaybetti.

        BABA VE 2 OĞLU GÖZALTINA ALINDI

        Enes Koçak, babası Seyfettin Koçak ve olayla bağlantılı olduğu öne sürülen kardeşi Mahmud Sami Koçak polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Enes Koçak ve babası Seyfettin Koçak tutuklandı, Mahmud Sami Koçak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        DAVA SÜRECİ BAŞLADI

        Olayın ardından tutuklanan Enes Koçak, babası Seyfettin Koçak ve tutuksuz kardeşi Mahmud Sami Koçak'ın Konya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Enes Koçak, savunmasında, kuzeni R.N.K.'nin kaybolduğunu öğrenince yaptıkları arama sırasında Serdar Bayar'ın adresine gittiklerini ve yaşanan tartışma sonucu döndüklerini söyledi.

        Serdar Bayar'ın annesi Yurdanur Bayar, duruşmanın ardından açıklamada bulundu.

        "KENDİME ENGEL OLAMADIM"

        Olay günü de babası Seyfettin Koçak ile polis merkezine ifade vermeye gittiklerini belirten Enes Koçak, "Ben içeri girince Serdar'ı gördüm. Görünce yaptıkları aklıma geldi ve dayanamadım, bıçağı çıkardım. Kaç kez bıçak salladığımı hatırlamıyorum, kendimi kaybetmiştim, her şey bir anda oldu. Kendime engel olamadım. Bu sırada babamı görmedim bile. Bıçağı, kuzenimi aramak için Serdar'ın evine gidince, bana tornavida çektikten sonra pazardan almıştım. Bıçak daha sonra hep üzerimdeydi. Ne olur, ne olmaz diye taşıyordum. Pişmanım, öldürme gibi bir niyetim yoktu" dedi.

        "ENES'İN ELİNDEKİ BIÇAĞI GÖRMEDİM"

        Baba Seyfettin Koçak ise savunmasında, yeğeni R.N.K.'yi aramak için Serdar Bayar'ın evine gittiklerini, yaşanan tartışmanın ardından oradan ayrıldıklarını söyledi. Olay günü de oğlu Enes Koçak ile polis merkezine gittiklerini anlatan Koçak, "Karakola gittiğimizde 2 ya da 3 tane polis vardı. 'Polislere ifade vermek için geldik' dedik. İçeri girince Serdar'ı ilk polis zannettim. Serdar'ın kolunda dövmeler vardı. Ben dövmeyi görünce kendimi kaybettim, bu dövmeleri yeğenime de yapmıştı. Sonra ben kendime engel olamadım ve Serdar'a vurmaya başladım ancak Enes'in elindeki bıçağı görmedim, ben polisler bizi tuttuğu zaman bıçağı gördüm, ben bıçağı görseydim karakola getirmezdim" diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, tanıkların da dinlenilmesinin ardından duruşmayı erteledi.

        "OĞLUMU KARAKOLDA CANİCE KATLETTİLER"

        Duruşmanın ardından konuşan Serdar Bayar'ın annesi Yurdanur Bayar, olaydan iki gün önce Seyfettin Koçak ve Enes Koçak'ın, R.N.K.'yi aramak için evlerine geldiklerini ve yaşanan tartışma sonrası tehdit edip, ayrıldıklarını anlattı.

        Anne Bayar, "Bizim evimize gelip, gittikten sonra kız kaçırma olayı iddiası üzerine biz karakola gitmiştik. Orada yine onları gördüm. Oğlum da onlara, 'Bir şey, sıkıntı mı var? Varsa bir sıkıntı benimle çözün. Hastaneyse, hastane. Eğer benimle ilgili bir sıkıntı çıkarsa ben cezamı çekerim' dedi. Karşı taraftakiler oğluma yönelik olarak, 'Sana iki diyorum. Üç demeyeceğim. İki say, üç sayma' dedi. İşte o 3'üncü gün karakolda katlettiler canice" diye konuştu.

        "BABA, BIÇAĞI PEÇETEYE SARIP VERDİ" İDDİASI

        Ailenin avukatı Mehmet Fatih Soylu ise baba Seyfettin Koçak'ın kendi iş yerinden çıkarken bıçağı peçeteye sarıp yanına aldığına dair güvenlik kamera kayıtlarının mahkemeye delil olarak sunulduğunu hatırlattı.

        Baba Koçak'ın daha sonra bıçağı oğluna verdiğini ve suçu tasarlayarak işlediklerini iddia eden Soylu, "Peçetenin içerisinde bir cisim sarılı olduğu görüntülerle sabit. Cinayetin gerçekleştiği esnada, cinayette kullanılan bıçağın da peçeteye sarılı olmasıyla beraber zaten görüntülerin birbiriyle uyumlu olduğu ortaya çıkıyor. Müvekkilimin karakolda elleri kelepçeli, savunmasız bir şekilde ortada otururken sanıklar tarafından gerçekleştirilen eylem aynı zamanda, 'Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak bir kişiye karşı işlenmesi' dolayısıyla iki farklı nitelikte suçun işlendiğini düşünmekteyiz" dedi.

