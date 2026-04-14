Samsun'da acı olay, akşam saatlerinde Bafra ilçesi Hacınabi Mahallesi’nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Nazım Ocak’tan (61) haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

ÇİLİNGİR İLE EVE GİDİLDİ

DHA'daki habere göre ağabeyinin kendisine ulaşamaması üzerine yapılan ihbar sonrası adrese ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kapının açılması için çilingir çağırdı.

BANYODA HAREKETSİZ BULUNDU

Çilingirin yardımıyla kapının açılmasının ardından eve giren ekipler, Nazım Ocak’ı banyoda hareketsiz halde buldu.

BAŞINI KÜVETE ÇARPMIŞ

Yapılan ilk incelemede, Ocak’ın kafasını küvete çarptığı ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Ocak'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

Ocak'ın ölüm nedeni, otopsinin ardından kesinlik kazanacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.