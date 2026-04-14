Robert De Niro, 'Baba' filminden hatırladığımız mafya babası havasını bir kenara bırakıp tam anlamıyla kız babası rolüne büründü. 82 yaşındaki Hollywood yıldızı, önceki gün New York'taki Central Park'ta, 3 yaşındaki kızı Gia'yı salıncakta sallarken görüntülendi.

De Niro'nun yanında da 2021'den bu yana birlikte olduğu 46 yaşındaki dövüş sanatları eğitmeni kız arkadaşı Tiffany Chen vardı. İkili, 2015 yılında 'The Intern' filminin setinde tanışmıştı.

REKLAM

Gia, De Niro'nun Nisan 2023'te doğan yedinci ve en küçük çocuğu. De Niro onunla birlikte hayatında yepyeni bir sayfa açmış oldu. Daha önce ileri yaş babalık hayatından övgüyle bahsetmiş, sabahları kızıyla çocuk programı izlediğini ve onu biberonla beslediğini anlatmıştı.

De Niro, kızından dolayı artık film izlemeye vakti olmadığı için çocuk programlarının hayranı olduğunu itiraf etmişti.

Bugüne dek özel hayatı hakkında toplum içinde konuşmaktan kaçınan ünlü aktör, hayatındaki kadınlarla ve onlardan olan çocukları hakkında da ayrıntı vermeyi tercih etmiyor.

De Niro 1976’da, Diahnne Abbott ile evlendi. Onunla, Abbott’ın da yer aldığı, oyuncunun kariyerindeki önemli filmlerinden biri olan 'Taksi Şoförü' setinde tanıştılar. De Niro, Abbott'ın kızını evlat edinerek soyadını verdi. Evlendikten kısa bir süre sonra ikinci çocukları Raphael De Niro dünyaya geldi.

Robert De Niro ve Tiffany Chen 2021'den bu yana birlikte

Abbott ve De Niro’nun evliliği, De Niro’nun 1988’de model Toukie Smith ile birlikteliğe başlamasıyla sona erdi. Çift, taşıyıcı anne aracılığıyla ikiz oğulları Aaron Kendrick ve Julian Henry’ye 1995 yılında kavuştu. İkili, ikizlerinin doğumundan bir yıl sonra ayrıldı.

De Niro’nun ikinci ve son evliliği, 1997’de Grace Hightower ile oldu. İlk oğulları Elliot’un 1998’de doğumunun ardından boşandılar, ancak 2004’te yeminlerini yenileyerek 20 yıldan uzun bir süre birlikte kalmayı başardılar. Hightower ve De Niro, 2011 yılında ikinci çocukları Helen Grace’i taşıyıcı anne aracılığıyla kucaklarına aldı. İkili, 2018’de boşandı.