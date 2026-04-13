        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor - Magazin haberleri

        Kerem Aktürkoğlu baba oluyor

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, baba olacağını duyurdu

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 22:22 Güncelleme:
        1

        Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz yıl çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile hayatını birleştirmişti.

        2

        27 yaşındaki ünlü futbolcu, Fenerbahçe'nin YouTube kanalında yayınlanan bir video ile baba olacağını ilk kez açıkladı.

        3
        "ŞU AN TATLI BİR HEYECAN VAR"

        Milli takım kampının ardından haberi eşinden öğrendiğini belirten Aktürkoğlu, "İnsan gerçekten o an duygularına hâkim olamıyor, ne tepki vereceğini bilemiyor. Baba olanlardan hep şunu duyuyorum: Şu an tam olarak anlamıyorsun, doğduktan sonra anlayacaksın. Şu an tatlı bir heyecan var ama henüz kucağımıza almak nasip olmadı. Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

        4
        "ÇOK DİLE GETİRMEDİM"

        Konunun bir gösterişe dönüşmesini istemediğini belirten Kerem Aktürkoğlu, bu nedenle haberi daha önce kamuoyuyla paylaşmadığını söyledi. Futbolcu, "Bunu gösteriş gibi olmasını istemediğim için çok dile getirmedim. Belki de burada ilk kez söylüyoruz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Çok güzel bir duygu. İnşallah sağlıkla kucağımıza alacağımız günler de gelir" dedi.

        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        'Aileye saldırı beka meselesidir'
        ABD'nin Hürmüz ablukasına saatler kaldı
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İngiltere Başbakanı: Ablukayı desteklemiyoruz
        Bugün Ne Oldu? 13 Nisan 2026'nın haberleri
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yerli araç satışları yükselişe geçti
        Galatasaray'da kabus gibi 8 gün!
        Eski eşini ve kızını katletmişti! Firari caniden haber var!
        80 milyar dolarlık Dünya Kupası
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Ölüm koçu olacak
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
