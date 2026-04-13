Kerem Aktürkoğlu baba oluyor
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, baba olacağını duyurdu
Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz yıl çocuk gelişim uzmanı Ceren Azak ile hayatını birleştirmişti.
27 yaşındaki ünlü futbolcu, Fenerbahçe'nin YouTube kanalında yayınlanan bir video ile baba olacağını ilk kez açıkladı.
"ŞU AN TATLI BİR HEYECAN VAR"
Milli takım kampının ardından haberi eşinden öğrendiğini belirten Aktürkoğlu, "İnsan gerçekten o an duygularına hâkim olamıyor, ne tepki vereceğini bilemiyor. Baba olanlardan hep şunu duyuyorum: Şu an tam olarak anlamıyorsun, doğduktan sonra anlayacaksın. Şu an tatlı bir heyecan var ama henüz kucağımıza almak nasip olmadı. Allah sağlıkla kucağımıza almayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.
"ÇOK DİLE GETİRMEDİM"
Konunun bir gösterişe dönüşmesini istemediğini belirten Kerem Aktürkoğlu, bu nedenle haberi daha önce kamuoyuyla paylaşmadığını söyledi. Futbolcu, "Bunu gösteriş gibi olmasını istemediğim için çok dile getirmedim. Belki de burada ilk kez söylüyoruz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Çok güzel bir duygu. İnşallah sağlıkla kucağımıza alacağımız günler de gelir" dedi.