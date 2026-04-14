Gezegenler Dünya’ya daha yakın olsaydı neler olurdu? İşte olası senaryolar

Merkür yaklaşsaydı: Küçük sapmalar zamanla büyüyebilirdi

Güneş’e en yakın gezegen olan Merkür, düşük kütlesine rağmen diğer gezegenler gibi yerçekimi etkisi yaratır. NASA’ya göre gezegenler birbirlerinin hareketini az da olsa etkiler.

Merkür’ün Dünya’ya yaklaşması durumunda bu etki artar ve Dünya’nın yörüngesinde küçük sapmalar oluşabilir. Bu sapmalar:

Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığında küçük değişimlere,

Mevsimlerin süresinde kaymalara,

İklim dengesinde uzun vadeli değişimlere yol açabilir.

Tek başına bu etkiler kısa vadede büyük bir sonuç doğurmaz. Ancak bilimsel modellere göre bu tür küçük değişimler zamanla birikerek sistem dengesini etkileyebilir.

Görsel yapay zekâ ile oluşturulmuştur.